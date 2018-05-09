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Как европейцы изображали русских казаков
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Как европейцы изображали русских казаков 

Кириллица 11 минут назад
Фото: Кириллица
В Западной Европе образ казака вызывал ужас и восторг одновременно. Это можно почувствовать по миниатюрам европейских художников XIX и начала XX века.
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