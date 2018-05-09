Более 130 тыс. человек посетили Музей Победы 9 мая

МОСКВА, 9 мая. / ТАСС /. Экспозиции Музея Победы на Поклонной горе 9 мая посетили более 130 тыс. человек, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе музея.

"Я благодарен всем, кто разделил с нами этот праздник и сделал этот день таким замечательным. Еще раз от всей души поздравляю с Днем Победы наших ветеранов, желаю им крепкого здоровья и долгих лет жизни", — сказал директор музея Александр Школьник

Около музея выступил сводный детский духовой оркестр, а также прошла выставка ретро-автомобилей — знаменитых «Побед» и других автомобилей. Многие повязывали Георгиевские ленточки на специальную конструкцию «Голубь мира», а желающие могли отведать солдатскую кашу из полевой кухни, отметили в пресс-службе Музея Победы.

"В пиковые часы у входа образовалась большая очередь из желающих посмотреть экспозиции, послушать гала-концерт в Зале полководцев или посмотреть военные фильмы, которые весь день, начиная с 12 часов, демонстрировались в двух кинозалах музея", — добавили организаторы.

В честь праздника вход в музей и на открытые площадки был бесплатным. В течение всего дня на сайте музея можно было посмотреть текстовую онлайн трансляцию, рассказывающую о том, как проходят торжества на главной выставке, посвященной Победе в Великой Отечественной войне.