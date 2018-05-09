Во Владивостоке откроется выставка французской художницы Анн-Шарлотт Финель

Вернисаж состоится 12 мая.

Анн-Шарлотт Финель представит во Владивостоке одну из частей своего масштабного выставочного проекта, создаваемого в нескольких городах России. Несколько ее работ из серии видео-арта, объединенной темой воды и движения, войдут в экспозицию, которая откроется в субботу, 12 мая в центре современного искусства «Заря». Вход свободный.

Публикация от ZARYA CCA (@zaryacca)

9 Май 2018 в 1:55 PDT Также Анн-Шарлотт приступила к съемкам во Владивостоке — итоговая работа должна войти в список работ, которые будут демонстрироваться в рамках «Ночи музеев» 19 мая.

Анн-Шарлотт Финель создает видео, которое подвергаются последующим изменениям и могут быть интерпретированы другими художниками.

Понятие колаборациии является для нее одним из основных принципов, применявшихся, например, при создании музыкального аккомпанемента, написанного специально для каждой из ее работ. Изображения отличаются характерной зернистостью и измененными цветами на грани черно-белой гаммы. Художница предпочитает работать с темой непрерывных промежуточных состояний: «Я снимаю свои видео ночью, на рассвете, в закатных сумерках и в полночь. Несомненно, это самое мистическое время суток, когда все замирает в напряжении».

Публикация от ZARYA AiR Vladivostok (@zarya.artist.residency)

8 Май 2018 в 10:41 PDT