В «Ночь музеев» во Владивостоке пройдут авторские экскурсии археолога по выставке

Акция состоится 19 мая.

Совместная выставка «По следам бохайского царства» Приморского музея имени Арсеньева и Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН работает в главном корпусе музея (ул. Светланская, 20). Она посвящена одной из самых загадочных страниц в истории Приморья — государству Бохай.

19 мая в рамках «Ночи музеев» пройдут авторские экскурсии археолога Максима Якупова (12+). Начало в 19:00, 21:00, 23:00. 9 июня (суббота), 24 июня (воскресенье) в 16:30 пройдут специальные тематические экскурсии.

Впервые выставлены экспонаты: украшение крыши буддийского храма VIII века, предметы из могилы бохайского вождя, найденные археологами в Чугуевском районе, буддийские скульптуры, бронзовое зеркало эпохи династии Тан с Краскинского городища.

Бохайское царство включало территории Маньчжурии, Приморья и Северной Кореи. Оно было создано в конце VII века на осколках уничтоженного китайцами государства Когурё. За двести с небольшим лет Бохай из окраинного вассала китайской империи Тан превратился в одно из самых цветущих государств на берегу Восточного моря, страну просвещения и учёных.

Будучи во многом сформированной под влиянием культуры когурёсцев, культура бохайского царства всё же имела своеобразный характер — об этом говорят «обломки» древнего Бохая, дошедшие до нас в виде археологических памятников. В них видны величие и богатство страны, ставшей впоследствии фундаментом для образования чжурчженьской Золотой Империи и маньчжурской династии в Китае.

Основным занятием населения в южных и западных провинциях страны было земледелие, на северной и восточной окраинах — животноводство, таежные и морские промыслы. Значительное развитие получили горнорудное дело и ремесла, в том числе обработка металлов, керамическое и кожевенное производства, ткачество, оружейное дело, кораблестроение.

Николай Крадин, член-корреспондент Российской академии наук, врио директора Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН:

— В 2018 году исполняется 1320 лет с момента создания Государства Бохай. Это уникальное в своём роде государственное образование, одно из древнейших государств на территории нашей страны. В научном мире сформировалась серьёзная площадка, на которой совместно работают специалисты шести стран — представители двух Корей, Китая, Японии, России и, с недавнего времени, Монголия, где тоже были найдены памятники, относящиеся к бохайской государственности. Это показывает, как народы могут мирно взаимодействовать, проводить конференции и жить в согласии.

Николай Клюев, заместитель директора Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН:

— Я хочу немного рассказать об одном из памятников, который изучается уже долгое время на территории Приморья, он действительно подарил нам много открытий. На протяжении четырёх полевых сезонов мы раскапывали религиозные и дворцовые здания. Мало того, возле этого городища мы сделали очень редкую находку для Приморья — погребальный комплекс, в котором также представлена часть вещей. Хочется поблагодарить руководство музея, очень приятно, что мы продолжаем наше плодотворное сотрудничество, потому что мы находим артефакты не только для науки — мы находим их для людей.

— Я надеюсь, что под обаяние волшебства этой выставки попадут все: и жители города Владивостока, и его многочисленные гости, — и не будут думать об этой земле как о молодой, отсчитывая историю жизни людей здесь Пекинским договором, а будут понимать, что это территория со своими древностями. Да, они такие дивные, чудные, да, они такие неславянские, но и они — наша история. И это тоже волшебство — как Россия умеет в себе соединять, казалось бы, сложно сочетаемые вещи.

— Сегодня я пришёл в большей степени в качестве жителя города, интересующегося его историей, и уже с удовольствием осмотрел экспозицию. Я высоко ценю заслуги музея, руководителя и его команды. Действительно, вы делаете большое дело. И важны не столько даже показатели, сколько реализация тех целей, которые вы перед собой ставите. Всех жителей города Владивостока поздравляю с открытием этой замечательной выставки.

Ли Сок Пэ, генеральный консул Республики Корея во Владивостоке:

— Я хотел бы отметить, что эта выставка предоставляет корейским туристам хорошую возможность узнать больше о нашей общей истории. В последнее время очень много туристов посещает город Владивосток. Я абсолютно уверен, что эта выставка очень полезна для них.

Дополнительная информация о выставке доступна здесь.