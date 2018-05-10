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Во Владивостоке открылась художественная выставка музыканта и двух риэлторов
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Во Владивостоке открылась художественная выставка музыканта и двух риэлторов 

Prim.News 2 часа назад
Выставка «Живопись» открылась в Приморской краевой публичной библиотеке имени М. Горького.
Проект «Палитра» — это, прежде всего, предоставление читателям и гостям библиотеки возможности общения с творчеством приморских художников, как признанных, так и молодых талантливых мастеров живописи и графики. Как профессиональных, так и самодеятельных.
Публикация от Горьковка (@pgpb.ru)
3 Май 2018 в 3:02 PDT  Выставка, которую открыли 4 мая, называется просто — «Живопись». Её участники — Марина Шевченко, Ольга Царёва и Галина Щетинина — приобщаются к высокому искусству в Народной изостудии Дворца культуры железнодорожников г. Владивостока под внимательным руководством их преподавателя, руководителя Народной изостудии, члена Союза художников России Виктора Серова, который представляет их следующим образом:
— Народная изостудия ДКЖД г. Владивостока приглашает к себе любого, кто хочет научиться рисовать, без специального образования и в любом возрасте. От Вас требуется только любовь к творчеству и огромное желание.
Вот и наши студийцы Ольга Царёва, Марина Шевченко и Галина Щетинина начинали свой творческий путь с простых азов — рисовали кубики, писали простые натюрморты и быстрые этюды.
Но прошло время, и перед нами — вполне состоявшиеся художники, со своим видением, со своими оригинальными пластическими решениями в живописи. Да, они разные, но это и прекрасно. Ведь каждый художник стремится найти свой неповторимый путь в искусстве. И пусть этот путь для наших «студиек» будет наполнен любовью, радостью и творческими удачами!
Если кому-то интересно, Ольга Царёва по профессии — музыкант, Марина Шевченко и Галина Щетинина — риэлторы.
Выставка в библиотеке продлится до 23 мая 2018 г.
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