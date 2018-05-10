Приморский океанариум присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев»

В субботу, 19 мая, к всероссийской акции «Ночь музеев» присоединится Приморский океанариум, который своим зрителям представит необычную фотовыставку, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу научного центра.

В рамках акции ученые представят публике фотоснимки микроорганизмов под микроскопом: необычные ракурсы, фантастические формы, которые в обычной жизни увидеть невозможно. Все снимки были сделаны учеными.

Помимо этого в Приморском океанариуме пройдут познавательные квесты в в экспозиции «Тропический лес» и практическое занятие в настоящей ученической лаборатории. Гости смогут поучаствовать в решении увлекательных задач в тропическом лабиринте, а также займутся исследованием планктона.