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Приморский океанариум присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев»
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Приморский океанариум присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев» 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В субботу, 19 мая, к всероссийской акции «Ночь музеев» присоединится Приморский океанариум, который своим зрителям представит необычную фотовыставку, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу научного центра.
В рамках акции ученые представят публике фотоснимки микроорганизмов под микроскопом: необычные ракурсы, фантастические формы, которые в обычной жизни увидеть невозможно. Все снимки были сделаны учеными.
Помимо этого в Приморском океанариуме пройдут познавательные квесты в в экспозиции «Тропический лес» и практическое занятие в настоящей ученической лаборатории. Гости смогут поучаствовать в решении увлекательных задач в тропическом лабиринте, а также займутся исследованием планктона.
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