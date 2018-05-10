Человек-паук и Чудо-женщина играют в футбол: где появились граффити к ЧМ-2018

Тематические граффити, посвященные чемпионату мира по футболу — 2018, можно увидеть на фасадах двух домов в центре Москвы. На офисном здании по адресу: улица Солженицына, дом 1/5 изображены супергерои из популярной киносаги «Мстители». На картине Железный человек, Человек-паук, Капитан Америка, Чудо-женщина и другие персонажи играют с футбольными мячами. Граффити высотой более восьми метров расположены на стене, которая выходит на Таганскую площадь. А на торце пятиэтажного жилого дома 21 на проспекте Маршала Жукова нарисован подросток перед броском мяча на игровое поле.

«Уличные картины ярко-красного цвета созданы при помощи аэрозольной краски. Их автор — аргентинский художник Мартин Рон, работы которого известны далеко за пределами его родной страны», — рассказал организатор проекта Иван Пантелеев.

Мартин Рон — уличный художник из Аргентины, входит в десятку лучших мировых авторов, работающих в жанре стрит-арт.

Граффити к чемпионату мира по футболу рисуют в рамках фестиваля стрит-арта MOST, который будет проходить в Москве до середины июня. За это время художники планируют создать еще два уличных полотна. Одна граффити-картина появится на юго-западе в районе Коньково, другая — на юго-востоке столицы, район пока не выбран.

«Спортивные граффити призваны напомнить москвичам о предстоящем чемпионате мира по футболу, а также о пользе спорта для школьников и молодежи. Поэтому художники и изображают на своих картинах известных супергероев и играющих в футбол подростков, на которых, как мы надеемся, захотят равняться юные горожане», — рассказали в пресс— службе Комитета общественных связей города Москвы.

Первые граффити к чемпионату мира по футболу в Москве нарисовали в 2016 году. Рисунок появился на тяговой подстанции недалеко от стадиона «Спартак».

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Москва примет 12 игр.