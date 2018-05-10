На фасадах зданий в Москве появились новые граффити к чемпионату мира по футболу

МОСКВА, 10 мая. / ТАСС /. Граффити, посвященные чемпионату мира по футболу, украсили фасады двух домов в центре Москвы, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы

"На офисном здании по адресу: улица Солженицына, дом 1/5 изображены супергерои из популярной киносаги «Мстители». На картине Железный человек, Человек-паук, Капитан Америка, Чудо-женщина и другие персонажи играют с футбольными мячами.

А на торце пятиэтажного жилого дома 21 на проспекте Маршала Жукова нарисован подросток перед броском мяча на игровое поле", — говорится в сообщении.

По словам организатора проекта Ивана Пантелеева, уличные картины ярко-красного цвета созданы при помощи аэрозольной краски. Их автор — аргентинский художник Мартин Рон, который входит в десятку лучших мировых авторов, работающих в жанре стрит-арт.

"Спортивные граффити призваны напомнить москвичам о предстоящем чемпионате мира по футболу, а также о пользе спорта для школьников и молодежи. Поэтому художники и изображают на своих картинах известных супергероев и играющих в футбол подростков, на которых, как мы надеемся, захотят равняться юные горожане", — приводится на портале информация пресс-службы комитета общественных связей города Москвы.

Граффити к ЧМ-2018 рисуют в столице в рамках фестиваля стрит-арта MOST, который будет проходить до середины июня. Первая уличная картина к чемпионату мира появилась в Москве на тяговой подстанции недалеко от стадиона "Спартак" в 2016 году.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.