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Запылившиеся в шкафах орловцев вещи могут получить вечную жизнь
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Запылившиеся в шкафах орловцев вещи могут получить вечную жизнь 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Болховский краеведческий музей приглашает орловец на День Дарения. 18 мая можно принести в музей подарки — старинные предметы и документы, семейные раритеты и случайные находки.
«Старые вещи, запылившиеся в шкафах и на антресолях, получат шанс на вторую, практические вечную и почетную жизнь — они станут музейными экспонатами, пополнят собой фонды и предстанут на новых выставках и экспозициях», — указано в анонсе.
Имя каждого дарителя будет занесено в книгу «Почетного дарителя». Кроме того, пройдет конкурс. Победителей выберут в номинациях «Самый первый», «Предмет-легенда», «Экспонат эпохи», «Раритет», «Предмет-мемориал».
Гостей ждут по адресу: г. Болхов ул. Ленина, №45. Мероприятие будет проходить с 10 до 16 часов. Уточнить информацию можно по телефону 2-42-31.
Сообщение Запылившиеся в шкафах орловцев вещи могут получить вечную жизнь появились сначала на РИА 57.
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