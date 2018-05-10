Запылившиеся в шкафах орловцев вещи могут получить вечную жизнь

Болховский краеведческий музей приглашает орловец на День Дарения. 18 мая можно принести в музей подарки — старинные предметы и документы, семейные раритеты и случайные находки.

«Старые вещи, запылившиеся в шкафах и на антресолях, получат шанс на вторую, практические вечную и почетную жизнь — они станут музейными экспонатами, пополнят собой фонды и предстанут на новых выставках и экспозициях», — указано в анонсе.

Имя каждого дарителя будет занесено в книгу «Почетного дарителя». Кроме того, пройдет конкурс. Победителей выберут в номинациях «Самый первый», «Предмет-легенда», «Экспонат эпохи», «Раритет», «Предмет-мемориал».

Гостей ждут по адресу: г. Болхов ул. Ленина, №45. Мероприятие будет проходить с 10 до 16 часов. Уточнить информацию можно по телефону 2-42-31.