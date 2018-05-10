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Парижские истории: встреча клуба GALA Биография
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Парижские истории: встреча клуба GALA Биография 

GEO 55 минут назад
Фото: GEO
Встречу откроет главный редактор журнала «GALA Биография» Сергей Козицкий. Гостей ждет увлекательное путешествие в историю живописи любимых парижских художников XIX–XX веков.
В рамках события искусствовед, журналист и автор популярных исторических циклов для детей и взрослых Армен Апресян проведет собравшихся по знаменитым бульварам и богемным кафе Парижа, где любили собираться тогда еще молодые и неизвестные художники и создавалась история искусства.
Гости клуба узнают о том, как натурщица, позировавшая Эдуарду Мане, стала успешной художницей, а юная актриса отказалась принять в подарок картину Эдгара Дега, как из-за драки в кафе «Тамбурин» бесследно пропали картины Винсента Ван Гога, а также о необычных увлечениях Пьера-Огюста Ренуара и Пабло Пикассо.
«Мы приглашаем вас на прогулку по бульварам и богемным кафе Парижа рубежа XIX–ХХ веков, где любили собираться молодые, тогда еще неизвестные художники, где велись яростные споры об искусстве, происходили неожиданные встречи. Порой именно там, за рюмкой абсента или бокалом вина создавалась история искусства» — главный редактор журнала «GALA Биография» Сергей Козицкий.
Встреча пройдет при поддержке LG — генерального партнера мероприятия.
Количество мест ограничено, регистрация обязательна: fb.com/GalaBiography
21 мая, 19:00, отель InterContinental Moscow Tverskaya Москва, ул. Тверская, д. 22, 3-й этаж, зал Родченко
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