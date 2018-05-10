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В Москве состоится встреча клуба «GALA Биография»
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В Москве состоится встреча клуба «GALA Биография» 

Журнал ОК! 2 часа назад
Встречу откроет главный редактор журнала «GALA Биография» Сергей Козицкий при поддержке LG — генерального партнера мероприятия. Всех гостей ждет увлекательное путешествие в историю живописи любимых парижских художников XIX–XX веков.
В рамках события искусствовед, журналист и автор популярных исторических циклов для детей и взрослых Армен Апресян проведет собравшихся по знаменитым бульварам и богемным кафе Парижа, где любили собираться тогда еще молодые и неизвестные художники и создавалась история искусства.
Гости клуба узнают о том, как натурщица, позировавшая Эдуарду Мане, стала успешной художницей, а юная актриса отказалась принять в подарок картину Эдгара Дега, как из-за драки в кафе «Тамбурин» бесследно пропали картины Винсента Ван Гога, а также о необычных увлечениях Пьера-Огюста Ренуара и Пабло Пикассо.
Мы приглашаем вас на прогулку по бульварам и богемным кафе Парижа рубежа XIX–ХХ веков, где любили собираться молодые, тогда еще неизвестные художники, где велись яростные споры об искусстве, происходили неожиданные встречи. Порой именно там, за рюмкой абсента или бокалом вина создавалась история искусства, — сказал главный редактор журнала «GALA Биография» Сергей Козицкий.
Армен Апресян и Сергей Козицкий
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