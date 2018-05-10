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Павел Воля похвастался творчеством фанатов
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Павел Воля похвастался творчеством фанатов 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущий и резидент «Камеди Клаб» похвастался портретами, созданными его преданными поклонниками. Удивленный разнообразием художественных приемов Павел прокомментировал снимки: «Люди рисуют мою рожу. И еще как рисуют! Карандашами, ручками, красками, даже скотчем и золотом. Выражаю благодарность. Ваш натурщик».
Подписчики заметили, что талантливые фанаты преследовали определенную цель, создавая портреты телеведущего, но их плану не удалось сбыться: «Такой ты красавчик, художники надеялись, что нарисуют Пашу, а он у себя в блоге опубликует (с пометкой автора) и многие известные люди из Пашиной ленты обратят внимание на его творчество… Но Паша не такой, Паша хитрый».
Другие подписчики ответили артисту: «А почему рожу? Что за ложная скромность? Кого как не вас? Одна из интереснейших личностей! Именно так вы изначально себя и позиционировали! Не как все!»
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