Выставка об истории российского футбола открылась в Сергиево‑Посадском музее‑заповеднике

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике в Подмосковье накануне чемпионата мира по футболу открылась выставка, посвященная истории российского футбола, на ней представлены графика, скульптура, плакаты, фото, повествующие об этом виде спорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике работает выставка «Мы верим твердо в героев спорта». Это совместный проект Сергиево-Посадского музея-заповедника с государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» при информационной поддержке государственного музея спорта Российской Федерации и пресс-службы профессионального футбольного клуба ЦСКА », — отмечается в сообщении.

Самые ранние из представленных в экспозиции работ относятся к 1930-м годам. Это живописные произведения Бориса Дейкина, Константина Дорохова, Виктора Мидлера, Сергея Христофорова, Михаила Штейнера и других мастеров. В ряду графических работ 1940-х годов плакаты Александра Дейнеки , Петра Караченцова, литографии Татьяны Ереминой.

Выделяются две работы известного советского графика, иллюстратора Леонида Сойфертиса, обратившегося к теме спорта в 1980-х годах и создавшего серию острых зарисовок. Подборка скульптурных работ представляет композиции в бронзе, мраморе, известняке, а также включает два гипсовых портрета легкоатлетов братьев Знаменских, выполненных известным скульптором Сарой Лебедевой.

Сергиево-Посадский музей-заповедник представил на выставке две живописные работы местных мастеров — «Велосипедисты» Евгения Журухина и «Юный футболист» Станислава Гончарова

Также об истории отечественного футбола на выставке расскажут фотографии, книги, предметы клубной атрибутики (в том числе с автографами игроков). В частности, в одном из разделов экспозиции представлены игровой свитер, перчатки и медаль за победу в Кубке УЕФА вратаря ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева

«На выставке представлена спортивная история нашей страны с ее громкими победами на мировых аренах. Не сомневаюсь, что эта история интересна и россиянам, и многочисленным зарубежным гостям, которых мы ждем во время первенства планеты по футболу», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

Во время мирового футбольного первенства на территории Московской области будут базироваться девять национальных сборных — помимо сборной России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии, Туниса. Также Подмосковье готовится принять болельщиков из других стран.