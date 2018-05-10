Всероссийская акция «Ночь в музее — 2018» пройдет в 10-й раз

19 мая Культурный центр «Вдохновение» присоединится к всероссийской акции «Ночь в музее», которая в этом году проходит в десятый раз при поддержке Департамента культуры города Москвы.

“Ночь в музее” — это яркое событие, которое в очередной раз доказывает, что для искусства не существует границ. В субботу 19 мая культурный центр «Вдохновение» приглашает жителей района Ясенево отметить этот праздник вместе и совершить таинственное путешествие в мир истории и музеев.

В течение всего дня и вечера, с 13:00 до 20:00, жителей столицы ждут пешеходные экскурсии и мобильный квест, шоу световой и песочной анимации, мастер-классы по созданию настоящих музеев из картона и многое.

Гостей Культурного центра «Вдохновение» ждут: пешеходные экскурсии «Ясенево: узнай свой район». Участники экскурсии обойдут весь район Ясенево и посетят главные его достопримечательности — старинные усадьбы, увидят исторические пруды и зелень Битцевского парка, проспекты, улицы и бульвары, памятники. Гости экскурсии познакомятся с оригинальной архитектурно-планировочной концепцией района и отгадают специальную загадку в Культурном центре «Вдохновение» на Литовском бульваре.

Экскурсии бесплатные, для участия необходима регистрация:

Экскурсия с 13:00 до 15:00 — https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/712675/

Экскурсия с 17:00 до 19:00 — https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/712688/

Место встречи: ул. Инессы Арманд, д. 3 (у малой архитектурной формы «Эйфелева башня»)

Также в этот день пройдет шоу световой и песочной анимации «История музеев: от древности до современности». Это уникальное шоу, которое можно увидеть только в полной темноте. Под музыкальный аккомпанемент и актерскую декламацию светохудожник при помощи кисти-фонарика в буквальном смысле нарисует светом основные вехи развития мировых музеев — от древнегреческих музейонов до мультимедийных музейных технологий XXI века.

Вход на шоу свободный, для участия необходима регистрация:

Сеанс с 15:00 до 16:00 — https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/712705/

Сеанс с 17:00 до 18:00 — https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/712709/

Сеанс с 19:00 до 20:00 — https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/712712/

В течение всего дня, с 13:00 до 19:00, в фойе первого этажа маленькие гости акции в возрасте от 6 лет смогут поучаствовать в тематическом мастер-классе «Создай свой музей», на котором каждый участник создаст макет известного музея из картона.