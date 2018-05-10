Фотовыставка «Деды Победы» открыта в Обручевском районе

Во время праздника «Песни Победы» на центральной поляне Воронцовского парка открылась фотосушка.

Экспозиция посвящена героям-победителям — любимым дедушкам и бабушкам, прадедушкам и прабабушкам. Всем им пришлось пройти тяжелейшую школу военной жизни, чтобы защитить страну и светлое будущее потомков. Фотосушка «Деды Победы» состоит из двух частей — исторической и современной. Исторический блок позволит пройти путь Победы — от первого дня отправки солдат на фронт до Парада Победы на Красной Площади 24 июня 1945 года. Современные фотографии представляют портреты ветеранов — участников ВОВ.

С 8 мая в парке «Усадьба Воронцово» открылась фотовыставка «Мы памятью сильны», посвященная Великой Отечественной войне. Это работы современных молодых фотографов, стилизованные под снимки военных лет. Сделаны они на реконструкциях военных событий на территории нашей страны и других стран. Экспозиция представляет собой попытку современных фотографов проникнуться духом той далекой войны, понять чувства и мысли, которые владели участниками тех событий.