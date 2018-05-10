В Генуе открывается выставка выпускников Российской академии живописи Ильи Глазунова

Москва, 10 мая 2018 г. 10 мая 2018 года в историческом сердце Генуи, в галерее Satura, открывается выставка работ выпускников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова «HAEC EST CIVITAS MEA. ЭТО МОЙ МIРЪ». Ранее коллекция картин была представлена в залах центрального римского выставочного комплекса «Витториано». В связи с триумфальным интересом итальянской публики было принято решение о продлении работы экспозиции в Италии. Посетить выставку Академии в Генуе можно до 9 июня 2018 года. Мероприятие проходит в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны» в Италии.

Тема выставки «Haec est civitas mea. Это мой мiръ» выбрана не случайно. В истории России итальянские художники сыграли заметную роль: в XIX веке по традиции лучшие выпускники Императорской Академии Художеств по решению, принятому лично государем императором, отправлялись на долгое проживание в Италию, где они имели возможность путешествовать и творчески работать, изучая лучшие образцы искусства от античности до нового времени. Италия стала местом паломничества русских живописцев, скрепив наши культурные связи на века.

Проект «Русские сезоны» в Италии ‒ прекрасный повод продолжить знаменитые традиции Российской Императорской Академии Художеств, вернуть накопленный опыт, представив молодых художников России в Вечном городе. Выставка представляет молодых русских живописцев, прошедших основы академической школы, перенятой в XVIII веке от античной и ренессансной европейской традиции, родиной которой всегда считалась Италия. Молодые талантливые художники языком живописи рассказывают о страницах своей истории, передают красоту родной природы, пишут портреты выдающихся современников. Произведения художников Академии Ильи Глазунова — яркий пример высокого мастерства и продолжение традиций национального искусства, значимых в масштабе мировой культуры. На выставке представлены работы студентов Российской академии живописи, ваяния и зодчества И. Глазунова, дипломные и курсовые, на тему русской истории и современности.

Выставка «HAEC EST CIVITAS MEA. ЭТО МОЙ МIРЪ» в Генуе продлится до 9 июня 2018 года. Подробная программа проекта размещена на официальном сайте http://www.russianseasons.org