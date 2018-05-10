Художник посвятил арт-объект спору между Telegram и Роскомнадзором

Уличный художник Hioshi разместил в Петербурге арт-объект, посвященный противостоянию между Telegram и Роскомнадзором . Инсталляция появилась на пересечении Невского проспекта и Большой Морской улицы, рядом с аркой Главного штаба.

Полутораметровая скульптура представляет собой сделанный из железа бумажный самолет, который придавил руку с каменным топором.

По словам автора, своей работой он хотел показать, как ведомство пытается победить в борьбе с мессенджером, но вместо этого только роняет свою репутацию.

Напомним, в апреле суд принял решение о блокировке Telegram, но мессенджер все равно продолжает работать.