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Художник посвятил арт-объект спору между Telegram и Роскомнадзором
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Художник посвятил арт-объект спору между Telegram и Роскомнадзором 

АиФ Санкт-Петербург 20 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Уличный художник Hioshi разместил в Петербурге арт-объект, посвященный противостоянию между Telegram и Роскомнадзором. Инсталляция появилась на пересечении Невского проспекта и Большой Морской улицы, рядом с аркой Главного штаба.
Полутораметровая скульптура представляет собой сделанный из железа бумажный самолет, который придавил руку с каменным топором.
По словам автора, своей работой он хотел показать, как ведомство пытается победить в борьбе с мессенджером, но вместо этого только роняет свою репутацию.
Напомним, в апреле суд принял решение о блокировке Telegram, но мессенджер все равно продолжает работать.
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