В Петербурге появилась инсталляция о противостоянии Telegram и Роскомнадзора

Петербургский стрит-арт художник Hioshi установил инсталляцию «Бумага кроет камень» о противостоянии мессенджера Telegram и Роскомнадзора на пересечении Невского проспекта и Большой Морской улицы. Скульптура размером около полтора метра сделана из оргалита, декоративного бетона и керамики.

«Бумажный самолетик, размазавший по асфальту чиновника Роскомнадзора с каменным топориком в руках — это самая точная иллюстрация происходящего последние три недели. Играя в «Камень ножницы бумага», я всегда задавался вопросом о том, какая механика победы бумаги над камнем. Благодаря Роскомнадзору теперь мне понятно, что бумажный самолетик роняет репутацию ведомства, размазывает его профессиональные навыки и побеждает тот каменный топор с которым Роскомнадзором пытается с этим самолетиком бороться», — рассказал художник «Собака.ru».

Ранее художник разместил в офисе «ВКонтакте» робота, который бесконечно листает соцсети, на набережной реки Фонтанки установил инсталляцию о тех, кто не успел приобрести биткоины, а в Прачечном переулке появилась скульптура, изображающая очередь к банкоматам.

Microsoft и Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram 16 апреля по решению суда, поскольку администрация мессенджера не передала ключи шифрования ФСБ . Ведомство в ночь на 27 апреля внесло в реестр запрещенных сайтов некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса» , Twitter, Facebook и «Одноклассников», а также Amazon Google . Через некоторое время адреса разблокировали.

22 и 29 апреля по всей России прошли массовые акции протеста против блокировки Telegram. Люди пускали из окон бумажные самолетики в поддержку свободного интернета. К акции присоединились и петербуржцы.

О блокировках Роскомнадзора также высказался ректор Университета ИТМО Владимир Васильев . Он написал открытое письмо советнику президента по интернету Герману Клименко . Глава «Вконтакте» Андрей Рогозов прокомментировал ситуацию с массовыми блокировками, заявив, что «Роскомнадзор не понимает принципы работы современного интернета». К критике ведомства также подключилась компания «Яндекс» и российские ученые.

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