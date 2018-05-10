Часть коллекции Рокфеллеров продана за $646 миллионов

Распродажа на нью-йоркском аукционе Christie’s коллекции покойного банкира Дэвида Рокфеллера ознаменовалась новыми аукционными рекордами на работы Клода Моне и Анри Матисса

Картина Моне «Нимфеи в цвету» (1914–1917) продана 8 мая 2018 года за $84,69 млн, что превышает предыдущий рекорд художника $81,4 млн, установленный в 2016 году картиной «Стог» (1891).

Картина Анри Матисса «Лежащая одалиска с магнолиями» (1923) ушла за рекордные для художника $80,75 млн, что значительно превышает предыдущий рекорд ($49 млн).

Однако топ-лотом торгов стала картина Пабло Пикассо «Молодая девушка с цветочной корзинкой» (1905), проданная за $115 млн Когда-то покупка этой картины, а также еще двух вещей «розового периода» Пикассо Гертрудой и Леоном Стайн положила начало рыночному успеху художника. В коллекцию Дэвида Рокфеллера картина попала в 1968 году.