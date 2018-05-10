Ещё
Часть коллекции Рокфеллеров продана за $646 миллионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Часть коллекции Рокфеллеров продана за $646 миллионов 

АртГид 15 минут назад
Фото: АртГид
Распродажа на нью-йоркском аукционе Christie’s коллекции покойного банкира Дэвида Рокфеллера ознаменовалась новыми аукционными рекордами на работы Клода Моне и Анри Матисса.
Картина Моне «Нимфеи в цвету» (1914–1917) продана 8 мая 2018 года за $84,69 млн, что превышает предыдущий рекорд художника $81,4 млн, установленный в 2016 году картиной «Стог» (1891).
Картина Анри Матисса «Лежащая одалиска с магнолиями» (1923) ушла за рекордные для художника $80,75 млн, что значительно превышает предыдущий рекорд ($49 млн).
Однако топ-лотом торгов стала картина Пабло Пикассо «Молодая девушка с цветочной корзинкой» (1905), проданная за $115 млн Когда-то покупка этой картины, а также еще двух вещей «розового периода» Пикассо Гертрудой и Леоном Стайн положила начало рыночному успеху художника. В коллекцию Дэвида Рокфеллера картина попала в 1968 году.
Распродажа коллекции будет продолжаться три дня, ожидается, что результаты ее продажи могут превзойти предыдущий рекорд для продажи коллекции, установленный в 2009 году собранием Ива Сен-Лорана и Пьера Берже ($484 млн).
АртГид: последние новости
Пале Токио в Париже провел спецпоказ для нудистов Скульптура Бернини потеряла безымянный палец в процессе транспортировки Большая часть экспонатов музея Этьена Террюса в Эльне оказалась подделками
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х9
У Любови Толкалиной начался страстный роман29
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
На Самойлову набросились зрители39
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение