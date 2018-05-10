Ещё
Выставка «Герои. Портеры. Память» работает в Измайлове
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выставка «Герои. Портеры. Память» работает в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 43 минуты назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Выставка, посвященная героям Великой Отечественной войны, будет действовать в выставочном павильоне Измайловского парка до 20 мая.
Выставка фотографии произведений автора монументальных композиций, посвященных героям Великой Отечественной войны, фронтовика российского скульптора Дмитрия (Даниила) Рябичева открыта с 5 по 20 мая в выставочном павильоне «Арт-парк».
Москвичам представлены фотографии известных памятников, созданных Рябичевым, которые установлены в Коломне, Омске, Сочи, в селе Березовка Брянской области и, конечно же, в Москве.
«Мне всегда хотелось выразить стремление человека к подвигу», — говорил ранее Дмитрий Рябичев.
И его слова позднее в итоге определили характер творчества известного скульптора лауреата Государственной премии СССР, лауреата премии ЮНЕСКО.
Помимо этого посетители выставки смогут ознакомиться с работами всех членов творческой династии скульптора — Рябичевой Александры и Рябичевой Даниэлы.
Выставка будет работать со среды по воскресенье с 12 до 20 часов.
Адрес: Московский проспект, стр. 26.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
Свыше ста картин украсили художественно-музыкальный салон школы №1508 Выставка «Внутренний город» открылась в галерее Измайлово Выставка «Лабиринты памяти» работает в «АРТ-Измайлово»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х6
У Любови Толкалиной начался страстный роман29
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
На Самойлову набросились зрители39
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение