Выставка «Герои. Портеры. Память» работает в Измайлове

Выставка, посвященная героям Великой Отечественной войны, будет действовать в выставочном павильоне Измайловского парка до 20 мая.

Выставка фотографии произведений автора монументальных композиций, посвященных героям Великой Отечественной войны, фронтовика российского скульптора Дмитрия (Даниила) Рябичева открыта с 5 по 20 мая в выставочном павильоне «Арт-парк».

Москвичам представлены фотографии известных памятников, созданных Рябичевым, которые установлены в Коломне, Омске, Сочи, в селе Березовка Брянской области и, конечно же, в Москве.

«Мне всегда хотелось выразить стремление человека к подвигу», — говорил ранее Дмитрий Рябичев.

И его слова позднее в итоге определили характер творчества известного скульптора лауреата Государственной премии СССР, лауреата премии ЮНЕСКО

Помимо этого посетители выставки смогут ознакомиться с работами всех членов творческой династии скульптора — Рябичевой Александры и Рябичевой Даниэлы.

Выставка будет работать со среды по воскресенье с 12 до 20 часов.

Адрес: Московский проспект, стр. 26.