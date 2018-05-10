Живопись без кистей. Художник из Петербурга создаёт картины о духе Байкала

Художник Саша Рощин родился в маленьком городке под Челябинском, сейчас живёт в Санкт-Петербурге, а работает по всему миру. Раньше он был известен в основном fashion-иллюстрациями для крупных брендов, таких как Chanel и Sony. Однако три года назад он отошёл от мира моды, выбрал для себя абстрактное искусство и работу прямо в дороге.

Этой весной новой мастерской для Саши стали Байкал и Иркутск. Сначала молодой человек совершил путешествие по Ольхону и Тажеранской степи, а затем приехал в столицу Приангарья, чтобы отразить свои впечатления и эмоции, полученные в поездке по сакральным сибирским местам, на холсте. Правда, «холст» — название условное — Саша работает в необычной технике: рисует жидким акрилом и спиртом на полипропилене, а затем покрывает работы эпоксидной смолой или лаком.

Художник не использует в своей работе кисти — он регулирует движения чернил потоком воздуха, используя обычный фен. Краска растекается по пластику плавными линиями, оставляя естественный отпечаток, похожий на тот, что оставляет байкальский ветер на песках Тажеранской степи или Сарайского пляжа.

Необычные живописные работы, которых не касались руки художника, можно увидеть в галерее современного искусства Виктора Бронштейна. Выставке «О материи и времени» открывается 11 мая и продлится до 17 июня. Перед открытием корреспондент «АиФ-Иркутск» побеседовал с Сашей о Байкале и абстрактном искусстве.

Два острова: Ольхон и Бали

Мало кто знает, что в самом центре Иркутска, в историческом здании на улице Урицкого, есть светлая мастерская, где могут работать художники. Ведёт туда едва ли не потайная дверь по лестнице в один из магазинов. Когда поднимаешься, даже не сразу её замечаешь. Как в сказках, за потайной дверью творится волшебство — по белым и чёрным холстам растекаются цветные переливы. Даже краски у художника какие-то чудные — пахнут не химией и спиртом, а цветами — лавандой. Хотя цвет у них не лавандовый. В сиреневых мягких оттенках Саша выполнял предыдущую серию картин. До путешествия на Байкал он отправился на Бали, чтобы нарисовать свои впечатления от этого райского острова между Тихим и Индийским океанами.

На балийских картинах — лёгкая дымка и облака — как говорит Саша, он попал в Индонезию в период дождей, когда там всё время висят туманы, поэтому и работы получились мягкими, в пастельных оттенках. Байкал Саша увидел другим.

«Озеро обычно людям представляется каким-то синим, наверное, из-за льда. Но когда я приехал на Ольхон, лёд был практически белым, — рассказывает художник. — Для меня Байкал открылся совсем другим: золотые холмы из-за старой травы и голубое небо, остров показался мне очень материальным — там чувствуется сила земли, её дух, поэтому и цвета я выбирал для своих работ землистые, жёлто-коричневые. Ну, и голубой на втором плане. Основная часть моего путешествия пришлась на Ольхон, но мне удалось увидеть ещё Тажеранскую степь и место, где в Байкал впадает река Анга. И, наверное, это впечатлило меня даже больше. Там я застал потрясающий момент: яркий розовый закат, который отражался в плавных линиях реки. Мне кажется, максимальное количество ярких цветов я взял оттуда. В этой серии картин большой акцент именно на цвете, но в основном на глухих и тёмных оттенках».

Это путешествие для Саши — уже вторая встреча с Байкалом, впервые художник увидел озеро пару лет назад, когда побывал в Листвянке. Но тогда оно его не поразило.

«Я родился на Урале — у нас там много озёр. Каких-то особых ощущений от Байкала я в свою первую поездку поймать не успел — был в Листвянке всего два часа, мне вообще кажется, что это не то место, откуда следует начинать знакомство с озером, — замечает художник. — Ольхон — совсем другое дело: холмы, рельеф, виды совершенно другие, свет по-иному падает. Там ты видишь не просто воду перед собой, а тот самый Байкал».

Не просто расплёсканная краска

Свои эмоций от байкальской природы Саша воплотил в 13-и абстрактных картинах, притом все внушительного формата: два на полтора метра и даже два на три. Целой серии из таких больших работ художник ещё никогда не делал.

До сих пор в обществе есть стереотип, что абстракция — не настоящее искусство, мол, поставить пятна чернил на холст, может каждый. Однако Саша уверен, что абстрактную живопись делает настоящим искусством именно контекст — грубо говоря, то, что повлияло на художника расплескать чернила именно так, как он это сделал.

«Если говорить о таких монстрах абстракции, как Кандинский и Малевич, то их контекст — это революция, а картины — это их манифест. В моём случае важно не столько внешнее, сколько внутреннее — я получаю вдохновение, например, от природы Байкала, копаюсь в себе, нахожу внутри ценность и о ней рассказываю своими работами. Я пытаюсь понять, что чувствую, и говорю об этом людям. Натуру и материал для размышлений мне интереснее всего брать у природы — даже путешествуя по Европе, мне хочется не вдохновляться архитектурой, а выезжать за пределы мегаполисов. Мне с большей вероятности понравится деревня, чем большой город», — поясняет Саша.

Погрузиться в его творческий мир и увидеть сибирскую природу его глазами зрителям должен помочь фильм. Вместе с Сашей в путешествие отправился его друг — видеограф из северной столицы Никита Пискорский, который помог художнику «оживить» его полотна.

«Ещё на Бали я понял, что мне интересно побывать в новом для меня месте и изучить его с помощью фото и видео. Так у меня возникла идея анимировать свои работы. На Бали я всё делал сам, это была своеобразная подготовка к Байкалу. Здесь мне помог Никита, мы работали в Иркутске параллельно. Его фильм, в котором будут и пейзажи озера, и мои работы, и я сам, поможет соединить зрителя с моими картинами, без слов показать, что это не просто расплёсканная краска и дать тот самый контекст», — говорит Саша.

В перспективе художник хочет развивать именно это направление — соединять абстрактную живопись, анимацию, видео и музыку, чтобы картины из плоскости выходили в инсталляции и «оживали» на глазах у зрителей.