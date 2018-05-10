Участники программы «Московское долголетие» уже дают концерты и устраивают выставки своих работ

Первые результаты обучения по выбранным программам позволили пенсионерам поделиться своими достижениями перед публикой.

Праздничный первомайский концерт устроили для своих земляков участники трех коллективов, работающих на базе ТЦСО «Новогиреево» — студии бальных танцев для тех, кому за пятьдесят, кружка восточных танцев и ансамбля пенсионеров «Забава».

А в филиале «Ивановский» ТЦСО «Новогиреево» участники проекта, обучающиеся в художественной мастерской живописи, и пенсионеры, обучающиеся росписи шкатулок в Палехском, Гжельском и Хохломском стилях уже готовят свои первые выставки.

Место проведения выставки живописи уже известно — она пройдет в Культурном центре «МосАРТ».

Все участники программы «Московское долголетие» отмечают её удобство и продуманность: занятия проходят в шаговой доступности от места жительства пенсионеров и в удобное для них время, принимают в кружки и студии всех, без кастингов и экзаменов, не говоря уже о том, что занятия проходят совершенно бесплатно.

Записаться на обучение по программе «Московское долголетие» можно в ТЦСО «Новогиреево» по адресу: улица Кусковская, дом 23, корпус 2.

Телефон для справок: 8 (495) 770‑27-54.

Фото — ТЦСО «Новогиреево».