Выставка «Родченко и Степанова. Футбол» к ЧМ-2018 откроется в ГМИИ им. А. Пушкина 5 июня

Выставка произведений художников-авангардистов Александра Родченко Варвары Степановой на тему футбола откроется в Государственном музее изобразительных искусств им. А. Пушкина 5 июня. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Пушкинский музей, оставаясь верным традициям, всегда идет в ногу со временем и следит за событиями настоящего и будущего. К такому крупному событию, как чемпионат мира по футболу 2018 г., музей тоже готовится: в июне открывается совсем небольшая, но содержательная выставка работ А. Родченко и В. Степановой, объединенных темой футбола. Ведь кому как не им, революционерам от искусства, представлять такой союз музея и спорта», — рассказала директор ГМИИ им. А. Пушкина Марина Лошак

В музее пояснили, что тема спорта, физической культуры стала одной из ярких страниц в творчестве А. Родченко и В. Степановой.

«Творцы нового искусства и конструкторы современной бытовой среды — А. Родченко и В. Степанова — живо реагировали на развитие спорта в зарождающемся советском обществе и пропагандировали культ атлетизма в своих произведениях конца 1920-начала 1940 гг. Спортивные мотивы нашли свое воплощение в многочисленных живописных и графических композициях, изображающих атлетов, игры и состязания, а также в уникальных фоторепортажах А. Родченко с физкультурных парадов, ставших характерным явлением Москвы 1930 гг. Любимой спортивной игрой А. Родченко был футбол. Костюмы для футболистов, спроектированные В. Степановой, отличаются лаконичными формами и контрастными цветовыми сочетаниями», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках камерной выставки будет показано девять графических, живописных и фоторабот на тему футбола и спорта из фонда Родченко-Степановой в отделе личных коллекций.

В отделе личных коллекций ГМИИ им. А. Пушкина хранится наследие А. Родченко и В. Степановой. Собрание их работ, переданное в дар музею семьей Родченко-Лаврентьевых, охватывает все периоды творчества художников и является крупнейшим в мире.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 г.