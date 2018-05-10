Планы на выходные: фотобиеннале, ярмарка авторских товаров и кино

Sobesednik.ru рассказывает, где и как можно интересно и ярко провести выходные 11–13 мая в Москве.

Выставки

В ЦВЗ «Манеж» в рамках фотобиеннале открылись сразу восемь выставок. Среди них можно найти работы знаменитого fashion-фотографа Джонни Монкады, документальные снимки российского фотографа и преподавателя Школы Родченко Валерия Нистратова, наблюдения за реальностью итальянца Джанни Беренго Гардина, а также работы других мастеров фотографии.

В Третьяковской галерее проходит выставка «Пора перемен. Графика 1860-х». Экспозиция посвящена «святым 60-х», когда произошел перелом в эстетических устремлениях и вкусах. Основные темы — сюжеты произведений, особенности понимания рисунка и применения графики «первой оттепели». Посетители смогут посмотреть около 200 произведений, среди которых работы Перова, Крамского, Неврева, Шмелькова и других.

Ярмарки

12 и 13 мая в Центре дизайна Artplay пройдет маркет «4 сезона». Мастера рукоделия привезут на ярмарку авторскую посуду, необычный декор, косметику, стильные аксессуары и одежду, а также эко-выпечку, медовые муссы и много другое. Как обычно, для гостей мероприятия будут организованы мастер-классы и розыгрыши призов.

Мероприятия для детей

Тем, кто ищет развлечения не только для себя, но и для детей, советуем отправиться в DI Telegraph 12 или 13 мая. Там пройдет детский арт-фестиваль Big Baby Boom, на котором дети смогут принять участие в различных мастер-классах. Юные таланты смогут поучаствовать в различных мастер-классах, где их научат рисовать картины, делать игрушки, создавать цветочные композиции, работать с глиной и многому другому.

Кино

На большие экраны в этот четверг вышли комедийный боевик «Такси 5», мелодрама «Красавица для чудовища» с Эль Фаннинг, а также австралийская драма «Редкая бабочка».