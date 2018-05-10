Потерянный социум: 18 карикатур на современное общество

Австрийский художник Герхард Хадерер рисует карикатуры, обличающие пороки и недостатки современного общества. Его реалистичный стиль чуть было не стоил художнику свободы. Playboy собрал самые эффектные работы австрийского карикатуриста, обнажающие суровую повседневность.

В 2005 году греческий суд приговорил мультипликатора к шести месяцам заключения за клевету и насмехательство. Условно.

Здесь и далее фото Герхарда Хадерера

Поводом для судебного разбирательства стала его карикатура на Иисуса Христа в образе хиппи. Этот рисунок был опубликован в юмористической книге «Жизнь Христа». Однако художнику повезло, через несколько месяцев суд рассмотрел его апелляцию, снял все обвинения и даже вернул конфискованные экземпляры книги.

Хадерер уже более 30 лет работает в области изобразительного искусства. Он занимал должность графического дизайнера и иллюстратора в рекламном агентстве, но потом ушел с работы, став независимым карикатуристом.

Первый сборник иллюстраций Хадерера «Sehr verehrte Österreicher» вышел в 1987 году. С того момента художник выпустил более 15 книг, он и по сей день продолжает заниматься любимым делом.

Часто произведения Хадерера фокусируются на темах пагубного влияния массовой цифровизации, недостатка живого общения между людьми и фанатичного стремления человека к приобретению бесполезных материальных благ.

Хадерер также поднимает вопросы загрязнения окружающей среды, человеческого невежества и ошибочных ценностей.