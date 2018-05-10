Более 60 произведений В. Космачева представят в Новой Третьяковке с 17 мая

Более 60 произведений художника Вадима Космачева представят в рамках выставки в Новой Третьяковке. Об этом сообщает пресс-служба галереи.

«Выставка «Вадим Космачев. Дыхание скульптуры» — первый масштабный показ произведений художника в России, в нее войдет более 60 произведений. Выставка будет состоять из двух частей: ретроспективной и перспективной, раскрывающей новые возможности развития скульптуры в современном мире. В экспозицию войдут объекты из фарфора, рельефы из металла на дереве — вантагрегаты, живопись, графика, интерьерные скульптуры, скульптуры-прототипы для общественных пространств, модели скульптур», — сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что ретроспективный раздел выставки познакомит с творчеством мастера с начала 1970-х до 2000-х гг. : работами, созданными для архитектурных комплексов советского модернизма и городских пространств Центральной Европы, оригиналами инновационных для своего времени крупномасштабных «мобилей» из стройфарфора и металла. В перспективной части будут представлены техноорганические произведения, сочетающие в себе новейшие достижения науки и техники с природным фактором. «Эти „живые“ объекты, использующие разные виды энергий природы, отражающие пространство и способные менять свои формы и цвет, становятся ключевым элементом современных городов. В экспозицию также войдут проектная живопись и графика В. Космачева, которые раскроют тему взаимодействия объекта искусства с природными стихиями», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что творчество В. Космачева в равной степени принадлежит культуре трех стран — России, а также Германии и Австрии, куда он переехал в 1979 г. За годы деятельности художник создал более 40 масштабных скульптур для общественных пространств России, Германии, Австрии и США.

Выставка будет открыта в Новой Третьяковке на ул. Крымский Вал с 17 мая по 19 августа 2018 г.