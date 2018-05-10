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Постоянная экспозиция в «Музее детства» в ЦДМ на Лубянке
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Постоянная экспозиция в «Музее детства» в ЦДМ на Лубянке 

Ezhikezhik.ru 14 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Музей детства в ЦДМ на Лубянке открыт для бесплатного посещения каждый день. Здесь представлено более 1000 экспонатов — детские товары и игрушки 50-х-80-х годов, среди которых первые российские плюшевые мишки, куклы-неваляшки, заводные модели, машинки, книжки, мультфильмы и др. Представленные экспонаты продавались в легендарном детском магазине и были переданы в дар Музею.
Из музея можно выйти на открытую смотровую площадку магазина, с которой открывается вид на Кремль, Политехнический музей, Лубянскую площадь и шпиль главного здания МГУ. Полюбоваться на город можно при помощи подзорных труб.
Музей расположен на 6 этаже Центрального Детского Магазина. Вход прекращается за полчаса до окончания рабочего времени: в 21:30.
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