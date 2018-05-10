Ещё
Художница из Испании обвинила тюменскую кофейню Garden в плагиате
Далее:
Читайте также:
Ещё

Художница из Испании обвинила тюменскую кофейню Garden в плагиате 

72.ru 9 минут назад
Фото: 72.ru
Художница Елена Фукс, проживающая в Барселоне, обвинила тюменскую кофейню Garden Coffee в нарушении авторских прав. Причиной конфликта стала картина «Aim», которую разместили на стаканчиках с кофе. Кофейня нанесла картину на стаканчики и наклейки. Правда, после внесения некоторых корректив. На картине вместо яблока на плече у девушки появилась чашка кофе. Сейчас художница планирует отстаивать свои права в суде.
В оригинале картина художницы Елены Фукс выглядит так— Garden Coffee не согласовано использует картину моего авторства с внесением в нее дополнительных элементов, искажающих ее вид и смысл. Я отправила официальную досудебную претензию, составленную юристом. Через некоторое время я получила ответ с извинениями за ситуацию и даже вопросом об условиях предоставления прав на использование данного изображения кафе. Получив мой ответ, мне вовсе перестали отвечать, — рассказала Елена Фукс.
В Garden Coffee, как они рассказывают, признали свою вину и извинились перед художницей, а также попросили разрешения на использования изображения. Иллюстратор Елена Фукс в ответ потребовала выплатить деньги за использование картины и убрать её видоизмененное изображение. — Они создают нежелательное впечатление о моем творчестве. Я была готова идти на диалог и выслушать их предложения, если мои их не устраивают, — заявила художница. Вероятно, сеть кофеин Garden Coffee заказала у других художников, и они предоставили им репродукцию картины «Аim» с изменениями.
— Мы пока не будем комментировать ситуацию. Данный вопрос с правами на данную картину будем решать только в официальном порядке через суд, — рассказали в сети кофеин Garden Coffee.
Также они заявили, что пока спор не решен, из кофеен убрали все спорные изображения. Теперь картины Фукс нет на стаканчиках и наклейках.
72.ru: последние новости
Бои на мечах, квесты и исторический Stand Up: какие еще сюрпризы приготовила «Ночь музеев» тюменцам 132 струи, подсветка, музыка и водный экран: на площади 400-летия Тюмени настраивают новый фонтан Двойное спасение: тюменские МЧСники сняли с дерева школьника, который залез туда вслед за котенком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Любови Толкалиной начался страстный роман29
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х9
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали29
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение