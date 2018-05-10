Художница из Испании обвинила тюменскую кофейню Garden в плагиате

Художница Елена Фукс , проживающая в Барселоне, обвинила тюменскую кофейню Garden Coffee в нарушении авторских прав. Причиной конфликта стала картина «Aim», которую разместили на стаканчиках с кофе. Кофейня нанесла картину на стаканчики и наклейки. Правда, после внесения некоторых корректив. На картине вместо яблока на плече у девушки появилась чашка кофе. Сейчас художница планирует отстаивать свои права в суде.

В оригинале картина художницы Елены Фукс выглядит так— Garden Coffee не согласовано использует картину моего авторства с внесением в нее дополнительных элементов, искажающих ее вид и смысл. Я отправила официальную досудебную претензию, составленную юристом. Через некоторое время я получила ответ с извинениями за ситуацию и даже вопросом об условиях предоставления прав на использование данного изображения кафе. Получив мой ответ, мне вовсе перестали отвечать, — рассказала Елена Фукс.

В Garden Coffee, как они рассказывают, признали свою вину и извинились перед художницей, а также попросили разрешения на использования изображения. Иллюстратор Елена Фукс в ответ потребовала выплатить деньги за использование картины и убрать её видоизмененное изображение. — Они создают нежелательное впечатление о моем творчестве. Я была готова идти на диалог и выслушать их предложения, если мои их не устраивают, — заявила художница. Вероятно, сеть кофеин Garden Coffee заказала у других художников, и они предоставили им репродукцию картины «Аim» с изменениями.

— Мы пока не будем комментировать ситуацию. Данный вопрос с правами на данную картину будем решать только в официальном порядке через суд, — рассказали в сети кофеин Garden Coffee.

Также они заявили, что пока спор не решен, из кофеен убрали все спорные изображения. Теперь картины Фукс нет на стаканчиках и наклейках.