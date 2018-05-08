Жителей района пригласили на свободное посещение выставки про северные экспедиции

Мероприятие пройдет 19 мая. Выставка состоится в Музее имени Андрея Рублева.

Все желающие увидят редкие и неизвестные экспонаты, которые в разное время привезли сотрудники музея. На выставке широкому вниманию посетителей представят иконы и произведения прикладного искусства XVI — XIX веков, найденные на Русском Севере, проинформировали в пресс-службе культурного учреждения.

Экспозиция будет открыта для свободного посещения в рамках акции «Ночь в музее». Гостей ждут по адресу: Андроньевская площадь, дом 10. Торжественное открытие выставки состоится 18 мая, а продлится она до 1 июля 2018 года.