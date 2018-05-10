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Эскизы декораций к «Мадам Баттерфляй» покажут на Соколе
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Эскизы декораций к «Мадам Баттерфляй» покажут на Соколе 

Управа района Сокол города Москвы 26 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В библиотеке № 24 на Новопесчаной пройдет выставка художницы Евгении Кашиной. Экспозиция посвящена ее работам, выполненным для театральных постановок и кино.
— Величественная пастельная серия, представляющая Древний Египет, выполнена по мотивам романа польского писателя Болеслава Пруса «Фараон», — сообщили в администрации культурного учреждения. — Эскизы для экранизации произведения французского писателя Альбера Камю «Посторонний» передают яркий неповторимый колорит арабского Востока. После знойного Алжира зрители увидят утонченный мир Японии в эскизах декораций к опере Пуччини «Мадам Баттерфляй».
Выставка «Cценография Евгении Кашиной» откроется 5 июня в 16.00. Адрес: ул. Новопесчаная, д.23/7. (жм)
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