Эскизы декораций к «Мадам Баттерфляй» покажут на Соколе

В библиотеке № 24 на Новопесчаной пройдет выставка художницы Евгении Кашиной. Экспозиция посвящена ее работам, выполненным для театральных постановок и кино.

— Величественная пастельная серия, представляющая Древний Египет, выполнена по мотивам романа польского писателя Болеслава Пруса «Фараон», — сообщили в администрации культурного учреждения. — Эскизы для экранизации произведения французского писателя Альбера Камю «Посторонний» передают яркий неповторимый колорит арабского Востока. После знойного Алжира зрители увидят утонченный мир Японии в эскизах декораций к опере Пуччини «Мадам Баттерфляй».

Выставка «Cценография Евгении Кашиной» откроется 5 июня в 16.00. Адрес: ул. Новопесчаная, д.23/7. (жм)