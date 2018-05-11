Самые интересные события Москвы с 11 по 13 мая

Задуматься про кризис самоопределения, совершить мистическое экзистенциальное путешествие, а также от души поспать в огромной кровати можно в грядущий уик-энд. В программе также — выставка, посвященная женам русских импрессионистов, фотоистория Голливуда, польское современное кино и концерт британской инди-группы Alt-J.

Спектакль «Мне 30 лет»

Спектакль «Мне 30 лет» поставил музыкант, сценарист и креативный директор фестиваля «Пикник Афиши» Василий Зоркий . Он основан на темах колонки «Неизвестный горожанин», которую Зоркий вел для издания The Village. Это размышления о жизни человека на рубеже третьего десятка в современной Москве. Василий рассуждает о себе, друзьях, любви и отношениях, о работе, о том, что происходит вокруг. Он пытается преодолеть кризис самоопределения и понять, чем отличается поколение сегодняшних тридцатилетних от предыдущих. Спектакль покажут на сцене «Гоголь-центра» в субботу, 12 мая, начало в 20:30. Стоимость билетов — от 1000 рублей.

Спектакль «Мистическое происшествие в гостиничном номере без дверей»

Спектакль «Мистическое происшествие в гостиничном номере без дверей» поставлен режиссером Наилей Набиуллиной по пьесе Жан-Поля Сартра «За закрытыми дверями». По сюжету действие происходит в аду, куда попадают после смерти главные герои. Это камерный мелодраматический триллер в самодеятельных декорациях с молодыми артистами и философическим саспенсом. И да, как говорил классик, «Ад — это другие». Спектакль состоится в Redroom в воскресенье, 13 мая, начало в 14:30. Стоимость билетов от 660 рублей.

Спектакль «Школа сна»

В Центре драматургии и режиссуры на Беговой на семинаре для взрослых и детей вы встретитесь с Академиками зевоты, Магистрами храпа и другими исследователями сна. Они расскажут, как правильно зевать, какие сказки способствуют крепкому сну, какие колыбельные лучше убаюкивают. Зрителям обещают участие в настоящем мастер-классе по засыпанию, во время которого они на личном опыте опробуют все методики, созданные профессионалами. Вам предложат разуться, надеть специальную униформу — ночные рубашки, улечься на огромную кровать, утонуть в мягких подушках и накрыться белоснежным одеялом. Начало 12 мая в 15:00, стоимость билетов — 1000 рублей.

Фильм «Лицо»

Польский фанат группы Metallica Яцек после несчастного случая на строительстве самой высокой статуи Иисуса Христа вынужден был перенести операцию по пересадке лица. Жизнь Яцека после этого случая делится на до и после. Его бросает девушка, родители начинают стыдиться его, а мальчишки дразнят «Рожей». Фильм получил гран-при жюри Берлинского фестиваля 2018 года. В прокате в кинотеатрах Москвы.

Выставка «Жены»

В музее русского импрессионизма до 15 мая продолжается выставка «Жены». Она посвящена женам русских художников — от Репина с Врубелем до Дейнеки и Кончаловского. Всего в экспозиции представлено 40 портретов. Это рассуждение и о развитии женского портрета, и об изменениях образа женщины в стране как такового. Помимо непосредственно самих портретов, на экскурсии рассказывают интересные факты из жизни героинь. Например, Илью Репина жена кормила котлетами из сена. Жене художника Кустодиева, который подвергся ампутации из-за опухоли, пришлось совершить нелегкий выбор — решить, какую часть тела ампутировать: руки или ноги. «Руки оставьте, руки! Художник — без рук! Он жить не сможет…», — сказала она хирургу. Стоимость билета на выставку — 200 рублей.

Концерт группы Alt-J Номинант «Грэмми» и Brit Awards, инди-группа Alt-J из Великобритании возвращается в Россию. Впервые они выступали в Москве 5 лет назад, открывали открывали концерт Hot Chip. Сегодня это полноценные хедлайнеры, выступающие в «Известия Hall». Концерт пройдет 12 мая, в 20:00. Стоимость билетов от 3300 рублей.