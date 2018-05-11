Спектакли, квесты, концерты: как пройдет «Ночь музеев» в Подмосковье

Подмосковные музеи, картинные галереи, выставочные залы примут участие во Всероссийской акции «Ночь музеев» 19 мая. Гостей ждут спектакли, квесты, концерты и фестиваль цветов, сообщили в пресс‐службе регионального Министерства культуры.

Тема нынешней акции — «Шедевры из запасников», и многие музеи впервые представят посетителям экспонаты из своих фондов

Оксана Косареваминистр культуры Московской области

В Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» мероприятия акции пройдут в рамках открытия выставки «Эпоха Дюрера. Немецкая графика и живопись конца XV — первой половины XVI века». Кроме того, гости смогут услышать органную музыку. Произведения всемирно известных композиторов представит известный музыкант, лауреат международных конкурсов Игорь Гольденберг.

Юные музыканты из Саппоро (Япония) выступят в рамках акции на сцене мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского. Гостей ждут экскурсии, «Музыкальная гостиная», посвященная народным мотивам в классической музыке, мастер-классы по обучению технике витражной росписи. «Ландышевый бал» представит музейный клуб исторического танца «Реверанс», а завершится вечер концертом «Джаз и классика».

В музее-заповеднике «Зарайский кремль» программу откроет традиционный «Музыкальный салон графа Виельгорского». В этом году исполняется 230 лет со дня рождения мецената и композитора, одного из владельцев имения Сенницы Зарайского уезда. Кроме того, посетители смогут пройти квест, посвященный 100-летию музея «Зарайский кремль».

Торжественная церемония открытия XIX Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» пройдет в литературно-мемориальном музее-заповеднике Чехова «Мелихово». Гостям покажут фильм известного театрального и кинорежиссера Юрия Грымова «Три сестры». Кроме того, состоится «Вечер художественного слова».

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник подготовил в рамках акции экскурсию «Шедевры из запасников», конкурс «Путешествие в страну Футболию», игру-квест «20 шагов по музею», игру-перфоманс «Ожившее время» с моноспектаклем «Облако в штанах» и ночной квест «Тишина».

Посетители Серпуховского историко-художественного музея станут участниками фестиваля цветов. В усадьбе Шахматово мемориального музея-заповедника Менделеева и Блока гости смогут посетить экспозицию «Старый дом глянет в сердце мое…», выставки «Хорошая еда в бекетовком доме считалась очень важным делом…» и «Золотое детство», погулять по усадьбе с поэтическими фонариками.

В историко-литературном музее-заповеднике Пушкина пройдут концерт, экскурсии. Гостям представят интерактивный мистический спектакль «В гостях у Пиковой дамы».

Всего в рамках акции «Ночь музеев» в этом году во всех регионах России пройдут более 1,5 тысяч мероприятий. Планируется задействовать свыше 1 тысячи площадок.