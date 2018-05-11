Шоу «Вернувшиеся» оживит фотовыставку «Россия сегодня» в «Ночь музеев»

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости . В «Ночь музеев» 19 мая на площадке у здания медиагруппы «Россия сегодня» развернется уличный перформанс от труппы иммерсивного шоу «Вернувшиеся», в нем будет задействована фотовыставка «Освобождение Европы», посвященная Дню Победы.

Уличное театральное действие развернется вокруг лучших кадров фронтовых фотохроник 1945 года из архива легендарного предшественника «Россия сегодня» — «Совинформбюро», сообщает пресс-служба МИА «Россия сегодня». Радость освобожденных Праги и Кракова, Бреслау и Кенигсберга, уличные ликования и горечь людских утрат запечатлены на снимках фронтовых репортеров Ольги Ландер , Марка Редькина, Евгения Халдея, Владимира Гребнева, Владимира Гальперина и других. В постановке от номинантов премии «Золотая маска»-2018 раскроется лейтмотив экспозиции: темы войны и победы, спасения и возрождения, уважения к исторической памяти и осязания семейной истории.

"Есть вещи, про которые нельзя забывать. Иммерсивный жанр как форма театрального искусства погружает зрителя в состояние медитативного созерцания и позволяет обратиться к личному опыту и ощущениям. Словно отпечатки воспоминаний, герои Великой Отечественной войны предстанут в постановке, которую мы создали специально для акции «Ночь музеев»-2018, поднимая тему памяти человека вне времени", — рассказал режиссер, продюсер, хореограф-постановщик иммерсивного спектакля «Вернувшиеся» Мигель

Всего на выставке, оснащенной аудиогидом, представлено 14 снимков: «Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине», «Советские пехотинцы на улицах освобожденного Кракова», «Советская регулировщица на Берлинском направлении» — эти и другие работы советских фотографов стали символом освобождения от фашизма.

По словам главы фотослужбы МИА «Россия сегодня» Александра Штоля, фотонаследие МИА «Россия сегодня» включает не только самые оперативные снимки со всего мира, но и ценные архивные кадры.

"В «Ночь Музеев» фотохроники последних дней Второй мировой войны станут равноценными участниками театрального шоу. Знаковые снимки, сопровождаемые аудиогидом, обретут формат живой реальности 1945 года — это новый, иммерсивный способ восприятия фотожурналистики. Мы рады делиться с москвичами и гостями столицы самым интересным из фотографического наследия агентства, и особенно приятно делать это в таком современном формате", — заявил он.

Стать участниками уличного спектакля и увидеть выставку смогут все, кто окажется у стен «Россия сегодня» на Зубовском бульваре, 4 в Ночь музеев. Пятнадцатиминутные сеансы представления будут проходить каждые полчаса с 22.30 до 01.00. Экспонаты сопровождаются авторским аудиогидом: пройдя по QR-кодам, желающие могут услышать рассказ о ключевых событиях 1945 года в интерпретации писателя и историка, публициста МИА «Россия сегодня» Петра Романова

Шоу создано совместно с театральной компанией YBW, создателями первых иммерсивных спектаклей в России.