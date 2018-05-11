Белые коты и рогоз: в Орле стартовал проект «Выходные в Орле»

Туристский информационный центр Орловской области в мае этого года запускает проект «Выходные в Орле», который расскажет о культурно-развлекательных мероприятиях, которые будут проходить в выходные.

В Орловском краеведческом музее 12-13 мая будет работать выставка фотографий Дмитрия Байрака «Май, Китай & I», а также выставки «Портрет в собрании музея», «Сказка странствий». В 11 часов 12 мая музей приглашает на мастер-класс «Плетение из рогоза», а 13 мая в полдень пройдет занятие, посвященное технике «Орловский спис».

Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева приглашает посетить выставку фотографий Леонида Тучнина «С именем Тургенева».

Орловский музей ИЗО представит персональную выставку народного художника РФ Сергея Андрияки . В Школе изобразительных искусств и ремесел работает экспозиция работ Андрея Мазина.

В Духовно-православном центре «Вятский Посад»с 11 по 13 мая пройдёт I Международный фестиваль православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси».

Театр «Русский стиль им. М. М. Бахтина» 12 мая покажет спектакль «Иван Грозный», 13 мая зрители увидят постановку «Как пришить старушку» и детскую сказку «Винни Пух и веселая компания».

Орловский театр кукол в 12.00 12 мая подготовил для детей спектакль «Три поросенка», 13 мая в 11.00 сказку «Как котенок научился мяукать».

В Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина продолжают работу выставки: «Удивительный мир космоса», «Церкви города Орла», «Karl Marx», « Гергиев Валерий Абисалович », «Победа — гордость и слава России», «Вечные истины на вечной латыни».

ТМК «Гринн» приглашает на шоу белых китов, вставку живых тропических бабочек и в контактный зоопарк.