Шесть шедевров выставки «Окна в Россию»

В Институте русского реалистического искусства (ИРРИ) 19 мая открывается выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений», организованная совместно с Третьяковской галереей. Специально для портала Москва 24 сотрудники ИРРИ выбрали полотна, посвященные столице, и рассказали об этих шедеврах советского реализма и их создателях.

Главной темой проекта стал мотив окна. Для отечественных художников прошлого столетия оно было зеркалом перемен, происходящих в стране, — от революционных потрясений и модернизации городов в первой половине века до переезда в новые кварталы во время «оттепели» и поисков себя в перестроечные 1980-е.

По словам куратора Анастасии Сиренко, организаторы пытаются объяснить зрителям, что реализм — это не соцреализм, который многими воспринимается как что-то плохое: заводы, рабочие и ничего более. «Своей экспозицией мы пытаемся показать, что это нечто большее. Это искусство требует особого внимания, через него многие высказывали очень важные вещи, помимо эстетической красоты», — добавила она.

"Весна. Портрет Анны Мартинсон и Алексея Понсова" «Вероятно, ему было 18-19 лет, когда я с ним опять встретился. Высокий, худой, стройный, подтянутый юноша. Своеобразно красивый, с выразительным движением рук — во всем чувствовалась артистическая натура», — так в своих воспоминаниях описывал Петра Вильямса художник Александр Лабас. Вместе с Вильямсом они входили в Общество художников–станковистов, а также создали росписи Советского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1937 году.

Но впоследствии Вильямс стал работать как театральный художник. Он создал декорации к спектаклям в театре имени Евгения Вахтангова и Московском художественном академическом театре имени Максима Горького, а с 1937 года начал работать в Большом театре и через некоторое время стал его главным художником. За оформление спектаклей Большого Вильямс трижды удостоился Сталинской премии первой степени — за оперу «Вильгельм Телль» (1942), балеты «Золушка» (1945) и «Ромео и Джульетта» (1946).

С миром театра связаны и изображенные на картине Анна Мартинсон и Алексей Понсов. Дочь известного актера Сергея Мартинсона была театральным художником–декоратором. Работала она и в кино — как художник по костюмам. В частности, именно Мартинсон создала образы героев дипломного фильма Андрея Тарковского «Каток и скрипка» (1960).

Второй персонаж картины, Алексей Понсов, брал у Вильямса уроки живописи. Он продолжил дело своего учителя — после окончания постановочного факультета Школы–студии МХАТ, Понсов стал работать театральным художником.

"Утро в городе" Из серии «Новые кварталы». «Тема, которую я называю „Новые кварталы“, для меня была многие годы и остается теперь очень привлекательной. Даже не потому, что это очень архитектурно прекрасно. Для меня новые кварталы — это вовсе не планы или чертежи. Для меня — это просто люди, которые переезжают в новые дома. Это новоселья, свадьбы, какие–то свидания у новых дверей, вообще — прогулки по новым районам. Это новый воздух — воздух новых хороших свежих домов», — говорил Юрий Пименов.

Художник с энтузиазмом воспринял активное расширение городов. Его друзья и близкие рассказывали, что он любил часами гулять среди строящихся кварталов. Эта страсть к новизне сохранилась у художника до конца жизни.

"Семья" Гелий Коржев — один из мощнейших мастеров XX века, автор знаменитого триптиха "Коммунисты" (1957–1960) и серии «Опаленные огнем войны» (1962–1967). Работа «Семья» создана Коржевым в 1950–е годы — в этот период художник сконцентрировался на жанровой живописи.

Интерес к бытовым темам вполне объясним для искусства этого периода. В это время по всей стране разрастаются новые кварталы, а литература и кино проявляют все больше интереса к жизни простых людей. «Девушка без адреса», «Дом, в котором я живу», «Мне двадцать лет», появившиеся в 1950-1960–х годах, окончательно закрепили право простого человека быть услышанным.

Обычно в живописи середины века бытовые сюжеты этого времени отличаются излишней постановочностью, но только не у Коржева. Художник-реалист здесь пытается передать зрителю не импрессионистическое впечатление, а чувство, сплотившее этих двух людей. Пара здесь соединяется в пластически органичную, единую фигуру. Примечательно, что в этом небольшом этюде Коржева можно увидеть параллель с работой молодого Пабло Пикассо «Свидание» (1900) из ГМИИ имени А. С. Пушкина.

"Москва. Стадион «Динамо» В 1920-е годы Георгий Нисский примкнул к кругу мастеров Общества художников-станковистов. В отличие от ахрровцев (Ассоциация художников революционной России), продолжавших традиции передвижников, остовцы не отрицали авангардных наработок художников первых двух десятилетий ХХ века.

Темами их произведений стали строительство городов, индустриализация, спорт, транспорт, создание образа человека нового поколения и здоровых, готовых к подвигам людей. Подчеркнутая контурность предметов, лапидарность, отказ от повествовательности и лишних деталей определяют живописные поиски художника в его излюбленном жанре индустриального пейзажа.

В картине «Москва. Стадион „Динамо“ Георгий Нисский изобразил окрестности „Городка художников“ на Нижней Масловке, где он работал.

»Прихорашивается" Лев Шепелев — советский и российский художник-график и педагог. Более десяти лет он был ректором Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова (1988-2001), а с 2002 года заведовал кафедрой графики Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова.

Шепелев — мастер городского пейзажа. В середине 1960-х создал серию графических произведений на тему московских новостроек. Он виртуозно использовал выразительные возможности графических материалов. Все его произведения отличают эффектное композиционное построение и изысканная цветовая гамма.

Линогравюра «Прихорашивается» — не исключение. В окне еще не построенного дома кокетливо поправляет косынку молоденькая работница, а в отражении стекла виднеются очертания новых кварталов. Перед вами так называемая картина-обманка, в которой настоящее кажется призрачным изображением будущего.

"Гладиолусы" Настроение ожидания, добрых предчувствий и надежд переданы в картине «Гладиолусы», которую Таир Салахов написал в 1958 году в Москве.

Утро. На подоконнике распахнутого настежь окна — цветы в банке. Внизу во дворе, у дома напротив, стоит «Победа» и рядом с ней те, кто собирается в путь. Несколько хрупких цветочных стеблей с алыми цветками, как стрелы, перечеркивают серую стену с темными квадратами окон.

На полотне возникает образ зарождающейся надежды и столь желанной, ничем не ограниченной свободы. Время в картине Салахова символично, и сейчас это — утро, начало дня, а вместе с ним — начало большого пути, начало новой и, как всем тогда хотелось, долгой и счастливой жизни.

Выставка «Окна в Россию» откроется в ИРРИ 19 мая в рамках акции «Ночь музеев» и будет работать до 12 августа. Параллельно с выставкой запланированы образовательные мероприятия, посвященные реалистической живописи. С лекциями выступят искусствоведы ИРРИ и Третьяковской галереи.