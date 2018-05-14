Ещё
В Красноярске пройдут Дни эстонской культуры
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Красноярске пройдут Дни эстонской культуры 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Событие пройдет до 20 мая.
Дни эстонской культуры проходят в Красноярске с 2001 года. В этом году запланирована особенно богатая программа. Горожане смогут посетить тематические выставки, кинопоказы, спектакли и режиссерскую лабораторию по эстонской драматургии. Открытие фестиваля состоится 16 мая в ТЮЗе. В театре откроются две экспозиции. Выставка «Сибирские эстонцы» подготовлена Эстонской национально-культурной автономией «ЭЭСТИ». И выставка литературы об Эстонии из фондов Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края.
Кроме того, в рамках фестиваля в Красноярске состоится показ четырёх спектаклей. Два из них — драма Аугуста Кицберга «Оборотень» и моноспектакль «Феномен»по пьесе Христо Бойчева представит R. A. A. A. M. — свободный театр Эстонии. Это негосударственный театр Таллина, которым руководит Мярта Меоса.
Премьерный спектакль «Оттенки» по повести классика эстонской литературы Антона Таммсааре представит гостям фестиваля Минусинский драматический театр.
АиФ Красноярск: последние новости
Победительница «Голоса» Дарья Антонюк снимается в сериале на Первом канале На «МИР Сибири» в Шушенское приедет Пелагея и оркестр Горана Бреговича Житель Зеленогорска своим пением собрал толпу слушателей в супермаркете
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах276
На Самойлову набросились зрители82
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»44
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
Изначальные концовки известных советских фильмов5
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение