В Красноярске пройдут Дни эстонской культуры

Событие пройдет до 20 мая.

Дни эстонской культуры проходят в Красноярске с 2001 года. В этом году запланирована особенно богатая программа. Горожане смогут посетить тематические выставки, кинопоказы, спектакли и режиссерскую лабораторию по эстонской драматургии. Открытие фестиваля состоится 16 мая в ТЮЗе. В театре откроются две экспозиции. Выставка «Сибирские эстонцы» подготовлена Эстонской национально-культурной автономией «ЭЭСТИ». И выставка литературы об Эстонии из фондов Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края.

Кроме того, в рамках фестиваля в Красноярске состоится показ четырёх спектаклей. Два из них — драма Аугуста Кицберга «Оборотень» и моноспектакль «Феномен»по пьесе Христо Бойчева представит R. A. A. A. M. — свободный театр Эстонии. Это негосударственный театр Таллина, которым руководит Мярта Меоса.