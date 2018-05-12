Ставропольцам бесплатно покажут балет на главной площади

Фестиваль «Белая акация» откроют бесплатным балетом в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевого Минкультуры

Национальный русский балет «Возрождение» из Москвы покажет горожанам дивертисмент «Карнавальная ночь» на площади Ленина 25 мая в 19:00. Если погода испортится, представление перенесут в театр драмы.

В программе «Белой акации» запланировано около 50 культурных событий: выставок, мастер-классов, творческих встреч с писателями, режиссёрами, композиторами, актёрами и художниками. Большинство мероприятий в рамках форума пройдут бесплатно.