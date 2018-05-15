19 мая Музей Победы приглашает на «Ночь музеев»

В этом году ночных посетителей ждут не только «звездные экскурсии», но и много неожиданных открытий и новых впечатлений.

В ночь с 19 на 20 мая Музей Победы традиционно примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев», приуроченной к Международному дню музеев, который отмечается ежегодно 18 мая.

Музей Победы будет работать бесплатно с 17:00 19 мая до 6:00 следующего дня, а открытые площадки музея с военной техникой будут доступны до 23:00.

В 2018 году акция «Ночь музеев» пройдет в России уже в двенадцатый раз. Тема этого года — «Шедевры из запасников». Посетители смогут увидеть эксклюзивную выставку раритетов «100 шедевров», которую подготовил Музей Победы. Погоны генералиссимуса, принадлежавшие Иосифу Сталину, а также погоны выдающегося флотоводца Арсения Головко, плакаты «Кукрыниксов», уникальную коллекцию советского и германского холодного оружия (палаши, сабли, кинжалы, ножи, кортики) — эти и многие другие редкие экспонаты будут представлены впервые. Кроме того, будет работать интерактивная выставка поискового отряда «Тризна».

Желающие смогут лично оценить недавно открывшееся выставочное пространство музея — Зал Исторической правды, а также послушать лекцию доктора исторических наук, научного директора РВИО Михаила Мягкова «Правда о Великой Отечественной войне».

Зрителей ожидает и большая постановочная программа. Она начнется спектаклем детского театра «Сказки солдата», продолжится выступлением «Московского театра поэтов», а в диорамном комплексе музея в этот вечер оживут страницы истории: актеры, словно сошедшие с батальных полотен, представят сцены главных событий Великой Отечественной войны, решивших ее исход.

Для любителей ночных кинопоказов подготовлен настоящий сюрприз — в Большом киноконцертном зале в течение всей ночи (с 6 часов вечера до утра) будут демонстрироваться все серии одного из лучших российских сериалов — «Ликвидация».

В малом киноконцертном зале можно будет увидеть популярные фильмы о войне в рамках фестиваля «Волоколамский рубеж».

Расписание работы и мероприятий «Ночи музеев» в Музее Победы

Вход в главное здание музея по бесплатным билетам всю ночь, с 17:00 до 06:00. Попасть с музей можно с 17:00 до 23:00 через главный вход, после 23:00 — по особому входу (схема прилагается).

Открытые площадки Музея Победы работают бесплатно с 17:00 до 23:00.

Основная экспозиция17:00 — 23:00 — выставка «100 шедевров»18:00 — 22:00 — «звездные экскурсии»18:00 — 21:30 — интерактивная выставка поискового отряда «Тризна»

Большой киноконцертный зал (БККЗ) 18:00 — до утра — сериал «Ликвидация»

Малый киноконцертный зал (МККЗ) 17:00 — 18:00 — спектакль детского театра «Сказки солдата»18:00 — 19:00 — лекция доктора исторических наук, научного директора РВИО Михаила Мягкова «Правда о Великой Отечественной войне»19:00 — 23:00 — фильмы фестиваля «Волоколамский рубеж»

Зал Полководцев20:00 — 22:00 — Московский театр поэтов.