Музей Победы подготовил уникальную программу для ночных гостей

Уникальную программу подготовил для своих гостей Музей Победы в «Ночь музеев». Посетителей ждут «звёздные экскурсии» и много неожиданных открытий и новых впечатлений, пишет «ФедералПресс»

Гости «Музея Победы» смогут увидеть эксклюзивную выставку раритетов «100 шедевров»: погоны генералиссимуса Иосифа Сталина и выдающегося флотоводца Арсения Головко, плакаты Кукрыниксов, уникальную коллекцию советского и германского холодного оружия (палаши, сабли, кинжалы, ножи, кортики) — эти и многие другие редкие экспонаты будут представлены впервые. Кроме того, будет работать интерактивная выставка поискового отряда «Тризна».