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Музей Победы подготовил уникальную программу для ночных гостей
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Музей Победы подготовил уникальную программу для ночных гостей 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Уникальную программу подготовил для своих гостей Музей Победы в «Ночь музеев». Посетителей ждут «звёздные экскурсии» и много неожиданных открытий и новых впечатлений, пишет «ФедералПресс».
Гости «Музея Победы» смогут увидеть эксклюзивную выставку раритетов «100 шедевров»: погоны генералиссимуса Иосифа Сталина и выдающегося флотоводца Арсения Головко, плакаты Кукрыниксов, уникальную коллекцию советского и германского холодного оружия (палаши, сабли, кинжалы, ножи, кортики) — эти и многие другие редкие экспонаты будут представлены впервые. Кроме того, будет работать интерактивная выставка поискового отряда «Тризна».
Желающие также смогут лично оценить недавно открывшееся выставочное пространство музея — Зал исторической правды, а также послушать лекцию доктора исторических наук, научного директора РВИО Михаила Мягкова «Правда о Великой Отечественной войне».
Экскурсии по основной экспозиции Музея Победы проведут журналисты Игорь Прокопенко и Арина Шарапова, актёр Игорь Угольников, ведущий радио «Маяк» Павел Картаев и другие известные люди.
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