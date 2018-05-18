Афиша выходного дня. «Ночь музеев» в Югре

19 мая 2018 года в музеях Ханты-Мансийского автономного округа пройдет Международная акция «Ночь в музее». Мероприятия этого года раскрывают тему «Шедевры из запасников».

Сургут

С 18:00 до 02:00 на всех площадках Сургутского краеведческого музея пройдёт культурная акция «Ночь в музее». В год 55-летия Сургутского краеведческого музея программа акции названа «Ночная смена» и посвящается работе музейщиков, их огромному вкладу в сохранение истории нашего Отечества. Горожан ожидает интересная программа: участники акции, знакомясь с историей региона, попробуют себя в роли охотников, рыбаков, строителей острога, первооткрывателей нефтяных месторождений.

Перед участниками и гостями акции развернётся яркий красочный калейдоскоп исторических событий, связанных с развитием и становлением Сургута. Увлекательные и познавательные экскурсии тесно переплетутся с интереснейшими играми, конкурсами, презентациями культурных новинок, мастер-классами, просмотром тематического видео, выступлениями инструментальных групп и множеством сюрпризов. Только в эту ночь предоставляется уникальная возможность посетить все структурные подразделения музея по единому входному билету и побывать в святая-святых — фондохранилищах музея.

Ханты-Мансийск

19 мая в Ханты-Мансийске с 18:00 до 23:00 территория Этнографического стойбища музея «Торум Маа» в Югорской Долине станет площадкой акции. Всех желающих посетить живописный уголок столицы Югры, находящийся на берегу протоки Горная, ожидает увлекательная программа, которая окунет в мир традиционной культуры обских угров. И маленькие, и взрослые найдут занятие по душе, смогут попробовать себя в той или иной роли, узнают что-то новое на площадках «Трогать разрешается», «Обыкновенное чудо», «Северное сияние», «Хлебная лавка» и «Рыбное место».

В Музее Природы и Человека можно будет лицезреть «ожившие экспозиции» и необычных исторических персонажей. Также гостям предложат поучаствовать в разнообразных квестах, конкурсах, викторинах и играх, сфотографироваться в тематических фотозонах и получить сувенир на память.

В Государственном художественном музее акция «Ночь музеев» носит название «Быть или не быть… ». Для гостей будут работать выставки «Театр на бумаге» и «100 платочков Дездемоны» — остроумные театральные зарисовки.

Нефтеюганск

В Нефтеюганске «Ночь музеев» пройдет в художественной галерее «Метаморфоза». Старт мероприятий будет дан в 17:30. Запланирована концертная программа с участием творческих коллективов города, работа выставки выпускников Детской школы искусств «О чём мечтают дети», работа персональной выставки Елены Топычкановой «Оживает мир движением руки», на выставке представлена графика, выполненная цветными карандашами. Будет открыт художественный салон, где показано художественное и декоративно-прикладное искусство. Каждый желающий сможет попробовать свои силы в тематических творческих мастер-классах: роспись керамических игрушек, вязание, живопись. Для детей пройдет игровая программа «Музейные приключения» и семейный квест — игра «Тайны темной комнаты».

Когалым

Для жителей Когалыма акция пройдет в музейно-выставочном центре. Здесь запланировано множество мероприятий, каждый горожанин и гость города сможет найти себе занятие по душе, либо посетить сразу несколько мероприятий. Программа охватит не только события вечера, но и дня. С 10 часов утра все желающие смогут посетить выставку «Шедевры из запасников. Редкая книга». Это будет небольшая выставка из фондов музея, на которой будут представлены редкие книги. Кроме того, в этот период будет работать уже действующая выставка «Война. Победа. Память», где посетители могут познакомиться с предметами военных лет: марками, обмундированием, оружием, орденами и медалями.

Посетители смогут угоститься чаем из сибирских трав и выпечкой на мастер-классе «Выпечка из бабушкиной кулинарной книги». В течение дня запланированы показы фильмов, тематические экскурсии, встреча за столом в стиле «Репинские среды» и игровые программы для детей.

С 19:00 до 23:00 будет проведено самое ожидаемое событие — «Музейный квест» (18+). Игра построена на выполнении различных заданий: ребусов, загадок, задач на логику, смекалку. При их решении не обойтись без коллективного творческого подхода, общекомандного духа, позитивного заряда на победу. При себе необходимо иметь: мобильный телефон, фотоаппарат (видеозаписывающее устройство), небольшую сумму наличных денег (для выполнения одного из заданий квеста) и любое транспортное средство, так как в игре будут задействованы улицы, площади и достопримечательности Когалыма. В команде должно состоять не более 5 человек.

Также в Когалымском информационно-образовательном центре «Русский музей: виртуальный филиал» будут проведены интерактивные мероприятие для детей «Сказка о художниках», «Знакомство с шедевром. Портрет», состоятся мастер классы: «Аппликация из бумаги», «Интерьерное украшение». В 16:00 будет презентована квест-игра «История одного шедевра» (18+). С 19:00 до 20:00 «Шляпная фотосессия» (18+) с использованием реквизита в стиле XVIII века.

Радужный

Эколого-этнографический музей Радужного приглашает всех желающих с 17:00 до 23:00 принять участие в Международной акции. В этот вечер состоятся презентация выставки «Совы нежные, счастье приносящие», музыкальная программа «Вокальные шедевры радужного города». Юные посетители музея вместе с родителями окунутся в «Волшебную ночь в Хогвартсе», смогут поучаствовать в мастер-классах «Роспись Совушки».

Взрослые вспомнят своё пионерское детство, приняв участие в мастер-классе «Будь готов! Всегда готов!», посмотрев киножурнал «Ералаш» и художественный фильм «Частное пионерское». Весь вечер будут работать фотозоны «Платформа 9 ¾», «Пионерская зорька», временные выставки и стационарные экспозиции музея. Найдётся, чем заняться в музее самым маленьким посетителям — раскраски, пазлы на различные темы.

С 18:00 до 22:00 Музей истории города Урай предлагает жителям и гостям города посетить действующие выставки, мастер-классы, музыкальную программу и познавательные мероприятия. Дети и взрослые смогут познакомиться с исторической экспозицией, тематической выставкой «Шедевры из запасников», где будут представлены редко экспонируемые экспонаты из фондов музея. Для посетителей в этот день будет представлена возможность посетить фондохранилище музея, где сотрудник музея проведет экскурсию и познакомит экскурсантов с коллекциями городского музея.

Белоярский район

Этнокультурный центр Белоярского района также поддержит акцию «Ночь музеев». Центр откроет свои двери для посетителей в 18:00. Программа мероприятия будет состоять из 3 основных площадок: «Шедевры из запасников», «Природа Белоярья», «Край, в котором я живу». На первой площадке пройдут выставки: «Хобби ХХ века», «От знаков к буквам, от бересты к страницам», «Знакомство с музеем. Мамонты», «От пленки к цифре».

Вторая площадка «Природа Белоярья» приурочена к акции «Спасти и сохранить» и проводится совместно с Природным парком «Нумто», где откроется выставка фотографий и поделок из бросового материала «Как прекрасен этот мир», пройдут экологические игры «Не навреди природе», «Юный следопыт». Третья площадка охватит стационарные выставки «Северная цивилизация: народ ханты», «Подводный мир», «Мир человека», мастер-классы и конкурс макетов «Белоярский глазами молодых» (в конкурсе будет отражено, как выглядел город в прошлом, как выглядит сейчас и каким город видят в будущем).

Отметим, что «Ночь музеев» берет свои истоки в Берлине, там акция «Долгая ночь музеев», которая состоялась в 1997 году, стала «локомотивом» продвижения уже всем нам известной акции. В России первым городом, который принял в ней участие, стал Красноярск, чуть позже Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. На данный момент «Ночь музеев» приобрела куда более обширные масштабы, и наш город не остаётся в стороне, принимая в ней участие на протяжении нескольких лет.

Акция «Ночь музеев» проводится в Югре уже не в первый раз и всегда собирает большое количество участников. Сотрудники музеев заранее очень тщательно готовятся к этому знаменательному и одному из самых значимых событий культурной жизни. С более подробным планом мероприятий можно познакомиться на официальных сайтах музеев.