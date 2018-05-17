«Ночь Музеев» пройдёт 19 мая во Владивостоке

В ночь с 19 на 20 мая музеи и картинные галереи пригласят посетителей на специальные программы: выставки и концерты, квесты и творческие занятия. Тема этого года — «Шедевры из запасников».

Во Владивостоке участие в мероприятии примут Приморский музей им. Арсеньева, Приморская картинная галерея, Дом путешественника Арсеньева, экскурсионное бюро «Время Города», Приморский драматический театр молодежи.

«Данное мероприятие обещает зрителям увидеть уникальные экспонаты, в том числе произведения знаменитых мастеров. Принять участие в различных обучающих квестах, а также пройти творческие уроки», — сообщили организаторы акции.

Напомним, из-за акции «Ночь Музеев» движение на пересечении с Алеутской до пересечения с Посьетской будет ограничено движение с 9 утра 19 мая до 01:30 20 мая.