Ещё
«Ночь Музеев» пройдёт 19 мая во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

«Ночь Музеев» пройдёт 19 мая во Владивостоке 

АиФ-Владивосток 3 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
В ночь с 19 на 20 мая музеи и картинные галереи пригласят посетителей на специальные программы: выставки и концерты, квесты и творческие занятия. Тема этого года — «Шедевры из запасников».
Во Владивостоке участие в мероприятии примут Приморский музей им. Арсеньева, Приморская картинная галерея, Дом путешественника Арсеньева, экскурсионное бюро «Время Города», Приморский драматический театр молодежи.
«Данное мероприятие обещает зрителям увидеть уникальные экспонаты, в том числе произведения знаменитых мастеров. Принять участие в различных обучающих квестах, а также пройти творческие уроки», — сообщили организаторы акции.
Напомним, из-за акции «Ночь Музеев» движение на пересечении с Алеутской до пересечения с Посьетской будет ограничено движение с 9 утра 19 мая до 01:30 20 мая.
АиФ-Владивосток: последние новости
Станет ли Океанариум участником «Ночи музеев» во Владивостоке? «Ночь Музеев» пройдёт 19 мая во Владивостоке Театр русского языка
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло60
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу5
Как живут актёры с дефектами внешности3
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт10
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
06:04
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
Концерты
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение