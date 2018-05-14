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В ЦКИ «Меридиан» проходит цирковая выставка
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В ЦКИ «Меридиан» проходит цирковая выставка 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
В экспозиционном пространстве фойе Большого зала ("Катиной лестницы") работает выставка «Сердце, отданное цирку», посвящённая 15-летию Детского циркового кружка «Каскад» и памяти его создателя и бессменного руководителя Веры Михайловны Степановой (1955 — 2017).
Вера Михайловна Степанова в 1974 г. в качестве артистки-акробатки Всесоюзного ордена Ленина объединения государственных цирков была зачислена в «Союзгосцирк» с номером «Темповые акробаты» под руководством В. В. Виноградова). Окончив в 1987 г. ГИТИС, получила специальность «режиссура драматического театра» с квалификацией «режиссёра цирка» (курс заслуженного деятеля искусств РСФСР, главного режиссёра Московского цирка на Цветном бульваре В. И. Крымко).
15 лет назад Вера Михайловна создала Детский цирковой кружок «Каскад» на базе Дворца культуры «Меридиан» (ныне — Центр культуры и искусства). Под её руководством коллектив стал многократным лауреатом международных конкурсов «Друзья Болгарии» (2005, 2006, 2008), «Открытая Европа» (2011), «Бегущая по волнам» (2013,2017). Весной 2017 года коллективу было присвоено почётное звание Ведущего творческого коллектива города Москвы.
Экспозиция продлится до 27 мая.
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