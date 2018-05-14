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В Санкт-Петербурге открывают «Музей-Театр»
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В Санкт-Петербурге открывают «Музей-Театр» 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Экспонаты современных театральных художников познакомят посетителей с закулисной жизнью театра. Гости окунутся в атмосферу «Макбета» и «Гамлета», а также других знаменитых пьес. Выставка продлится до 24 июня.
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