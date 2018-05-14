В Санкт-Петербурге открывают «Музей-Театр»

Экспонаты современных театральных художников познакомят посетителей с закулисной жизнью театра. Гости окунутся в атмосферу «Макбета» и «Гамлета», а также других знаменитых пьес. Выставка продлится до 24 июня.