В Галерее XXI века расскажут о «Магии театра»

Выставка « Магия театра» откроется на Кременчугской, 22 в «День музеев» — 19 мая. Посетители смогут познакомиться с богатейшей коллекцией театрального художника Евгении Еловиковой, которая всю жизнь, путешествуя по миру, собирает обрядовые костюмы, кукол, маски и предметы культа разных народов.

В её собрании, которое теперь официально превратилось в «Музей Мировых Мистерий» — образцы украшений и головных уборов «серебряных мяо» (горные племена Китая), костюмы Пекинской оперы, шаманское облачение и свадебные наряды Вьетнама, Индии, Японии, Туркмении, Китая, Мексики, Афганистана, костюмы и маски Африки, маски Мистерии Цам и изумительные по своей изысканности кимоно реальных гейш. Коллекция Евгении Еловиковой включает в себя и кукол: здесь можно увидеть индийских катхпутли, индонезийских ваянг-голек, японских нингё дзёрури. Но и это еще не все! Гости выставки узнают, как художница работает над театральными постановками, что помогает ей в создании собственного «Театра Мистерий», чем знамениты ее костюмы ручной работы с вышивкой, безупречным кроем и подбором аутентичных тканей. У посетителей будет возможность проследить творческий процесс от задумки до блистательного воплощения.

Выставка «Магия театра» — это еще и подробный рассказ о традициях и праздничных обрядах стран Азии и Латинской Америки. Открытие выставки будет сопровождаться «живой» музыкой Дмитрия Грудинина и его команды. В этот день в Галерее XXI века будет работать интерактивная зона, запланированы мастер-классы и кураторские экскурсии. Увидеть коллекцию Евгении Еловиковой можно до 30 июня.

Галерея XXI века. М. «Славянский бульвар», ул. Кременчугская, дом 228 (499) 445-16-50, gallery-XXI@vzmoscow.ru