Ещё
В Галерее XXI века расскажут о «Магии театра»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Галерее XXI века расскажут о «Магии театра» 

На Западе Москвы 34 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
Выставка « Магия театра» откроется на Кременчугской, 22 в «День музеев» — 19 мая. Посетители смогут познакомиться с богатейшей коллекцией театрального художника Евгении Еловиковой, которая всю жизнь, путешествуя по миру, собирает обрядовые костюмы, кукол, маски и предметы культа разных народов.
В её собрании, которое теперь официально превратилось в «Музей Мировых Мистерий» — образцы украшений и головных уборов «серебряных мяо» (горные племена Китая), костюмы Пекинской оперы, шаманское облачение и свадебные наряды Вьетнама, Индии, Японии, Туркмении, Китая, Мексики, Афганистана, костюмы и маски Африки, маски Мистерии Цам и изумительные по своей изысканности кимоно реальных гейш. Коллекция Евгении Еловиковой включает в себя и кукол: здесь можно увидеть индийских катхпутли, индонезийских ваянг-голек, японских нингё дзёрури. Но и это еще не все! Гости выставки узнают, как художница работает над театральными постановками, что помогает ей в создании собственного «Театра Мистерий», чем знамениты ее костюмы ручной работы с вышивкой, безупречным кроем и подбором аутентичных тканей. У посетителей будет возможность проследить творческий процесс от задумки до блистательного воплощения.
Выставка «Магия театра» — это еще и подробный рассказ о традициях и праздничных обрядах стран Азии и Латинской Америки. Открытие выставки будет сопровождаться «живой» музыкой Дмитрия Грудинина и его команды. В этот день в Галерее XXI века будет работать интерактивная зона, запланированы мастер-классы и кураторские экскурсии. Увидеть коллекцию Евгении Еловиковой можно до 30 июня.
Галерея XXI века. М. «Славянский бульвар», ул. Кременчугская, дом 228 (499) 445-16-50, gallery-XXI@vzmoscow.ru
На Западе Москвы: последние новости
Библиотеки ЗАО приняли участие в III Московском культурном форуме 24 февраля детский спортивный клуб ПОЛЕКОРТ приглашает на тренинг «Мой ребенок – 5 открытых дверей» Хиту «Мосфильма» – «Человеку с бульвара Капуцинов» - 30 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах304
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру12
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал3
Изначальные концовки известных советских фильмов6
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»57
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение