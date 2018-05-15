«Ночь музеев — 2018» в Москве: куда сходить

Рита Железнякова, редактор и журналист, последний романтик планеты Земля

С 19 по 20 мая во многих городах России пройдет акция для самых культурных и любопытных. «Ночь музеев» в этом году посвящена теме «Шедевры из запасников», а значит, многие музеи покажут настоящие редкости. Мы изучили программу московских музеев и определились, куда стоит попасть ближайшим субботним вечером.

За искусством вне времени: Пушкинский и Третьяковка

Самые крупные изобразительные музеи Москвы приготовили насыщенную программу. В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина сотрудники расскажут об уникальных экспонатах, которых не увидеть в обычной экспозиции. Если хотите послушать интересные истории о музейных редкостях, добро пожаловать в Греческий дворик, там, где стоит копия Давида, с 19:00 до 21:15.

Вход в главное здание Пушкинского с 18:00 до 22:00 по бесплатным билетам. Правда, если планируете посетить выставку «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции», билеты купить все же придется.

Ночь музеев в Третьяковке (Лаврушинский переулок, 10) откроет хоровой концерт. С 18:00 до 23:00 вход на основную экспозицию и на очень симпатичные выставки « Карл Брюллов . Портреты из частного собрания Санкт-Петербурга», «Картины русской истории», «Сказание о граде Свияжске» по бесплатным билетам.

В Новой Третьяковке на Крымском Валу пройдет специальный проект «Ночь в нулевых», где вспомнят культурные коды 2000-х: открыта выставка «Искусство 2000-х», пройдет ток-шоу «Личные истории. 2000-е», посвященное этому времени, а с 20:00 начнется музыкальная программа с Deep Fried Friends. По традиции откроется второй вход в галерею с Крымской набережной.

Для влюбленных в города и дома: Музей Москвы, музей архитектуры и Старый Английский двор

Музей Москвы в 2018 году — главная площадка музейной ночи, там и состоится торжественное открытие акции. В Музее Москвы будут открыты все текущие выставки, среди которых «Образ Георгия Победоносца в истории и культуре XX века», «И конечно, футбол!», «Три истории Провиантских». По некоторым выставкам организуют бесплатные экскурсии. Весь день на территории музея будет работать маркет местной еды, в 18:00 во дворе можно послушать поэму для симфонического оркестра, хора и солистов «Колокола» Сергея Рахманинова , а с 19:40 двор займут современные музыканты.

В палатах Старого Английского двора на Варварке пройдет программа «Ночь живой истории». Выступит ансамбль старинной музыки Pfeyffer, можно будет поиграть в серсо и жмурки. Постоянная экспозиция этого уникального памятника архитектуры XVI века тоже будет открыта.

В Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева будет открыта выставка «Всемирная выставка в Париже 1900 года в стереопарах и фотографиях» и экспозиции «Модель Большого Кремлевского дворца архитектора Василия Баженова» и «Рето Эмх — инсталляция „Руина — Юрский город“». В зале «Руина» пройдет авторская лекция Глеба Смирнова Андреа Палладио и феномен венетийских вилл», состоятся пешеходные экскурсии «От архитектуры к литературе», пройдет квест «Непыльная история» и мастер-класс «Архитектурный коллаж».

Для самых модных: Музей моды и Музей ар-деко

В Музее моды вход 19 мая бесплатный, лекции тоже. В 18:00 состоится лекция «Модные дома 2-й половины ХХ века» про великие имена в моде, среди которых Кристиан Диор , Ральф Лорен, Вивьен Вествуд. В 20:00 продолжение модного образования — лекция «Модные дома 1-й половины XXI века», на которой вспомнят талантливых дизайнеров от МакКуина до Рубчинского.

В Музее ар-деко пройдут бесплатные экскурсии: «Интерьеры эпохи ар-деко: взгляд изнутри» (18:30–19:30) и «Женские образы в искусстве ар-деко: эмансипация, раскрепощение, радикальность» (20:30–21:30), — и лекции: «Фердинанд Прайсс: блеск и роскошь немецкого ар-деко» (19:00–20:00) и «Ар-деко и его мастера» (20:00–21:30). Маленьких гостей ждет мастер-класс по созданию волшебной палочки Гарри Поттера

Для любителей свежего воздуха: парк Горького, Царицыно

В парке Горького культурная бессонница начнется с 18:00 и пройдет до полуночи. В Лектории будут учить ораторскому мастерству, в историю парка Горького можно погрузиться на выставке «Парк Горького. Начало», ближе к ночи на крыше музея пройдет карнавал с танцами.

В музее-заповеднике «Царицыно» со ступеней Большого дворца с 20:00 будет звучать джаз. Выступят Антон Боев, лидер группы ATAVABand, и Fortuna Brass Band, секстет медных духовых инструментов и перкуссии. А поздним вечером будет возможность прогуляться по вечернему Царицыну с экскурсиями и рассмотреть Большой и Малый дворцы, Оперный дом, Фигурный мост, Кавалерские корпуса, Виноградные ворота в романтическом полумраке. Не забудьте заранее зарегистрироваться на сайте музея.

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