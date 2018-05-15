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Сургутянам показали богатство фондов художественного музея
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Сургутянам показали богатство фондов художественного музея 

АиФ Югра 57 минут назад
Фото: АиФ Югра
Культурно-просветительская акция «Ночь в музее» прошла в Сургутском художественном музее.
Открыли акцию мероприятия для детей. Для них придумали конкурсы и загадки. Далее началась взрослая программа, где присутствующие стали зрителями экспромта от независимого театра «Пацаны» и Театра теней для детей и взрослых.
В стенах музея сургутяне познакомились с интересными и необычными работами иностранных и отечественных мастеров и вживую увидели древние археологические находки из драгоценных металлов. Также участники акции проверили свои интеллектуальные способности в викторине. Заинтересовала посетителей экскурсия по фондам музейного хранилища.
Людмила Баринова, ставшая участницей акции, поделилась своими эмоциями относительно проводимого мероприятия: «Я уверена, что такие акции просто необходимы. Мы насыщаемся красотой, знаниями, этой удивительной музейной аурой… Отсюда уходишь другим человеком!»
В этом музее в большом количестве представлены работы знаменитого сургутского художника Анатолия Курникова. В 2019 году ему бы исполнилось 70 лет и к этой дате работники музея планируют организовать большую выставку с его работами.
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