Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Большом Болдине

2-3 июня в Большом Болдине и пройдет Всероссийский Пушкинский праздник поэзии.

2 июня для юных участников праздника в парке пушкинской усадьбы будет организован мастер-класс по акварели на пленэре «Под сенью болдинских аллей…». В выставочном зале музея-заповедника состоится открытие выставки-конкурса творческих работ учащихся и преподавателей Нижегородской школы искусств и ремесел им. А. С. Пушкина «Изограф» памяти основателя школы, художника–пушкиниста Д. Д. Арсенина. Вечером в Большеболдинской картинной галерее будет представлена еще одна выставка под названием «Пушкиниана молодых», экспозицию которой составят произведения студентов и преподавателей Нижегородского художественного училища и Нижегородского театрального училища (театрально-декорационное отделение). Обе выставки — результат тесного сотрудничества Большеболдинской картинной галереи и Нижегородского регионального отделения Союза художников.

В этот же день состоится открытие бюста святому благоверному князю Александру Невскому — небесному покровителю рода Пушкиных. Он будет установлен на церковной площади напротив алтарной стены родового храма в честь Успения Божией Матери. Бюст предоставлен в дар компанией «СМиК» (г. Кропоткин, Краснодарский край) в рамках проекта «Аллея Российской славы».

В конце официальной части почетные гости праздника и болдинцы смогут увидеть балет «Кармен»на музыку французского композитора Жоржа Бизе . Яркий костюмированный спектакль представит зрителям Музыкальный театр им. Яушева Республики Мордовия.

3 июня в церкви в честь Успения Божией Матери, родовом храме Пушкиных, будет совершена панихида по Александру Пушкину, затем в усадьбе музея пройдет церемония возложения цветов к памятнику поэта. Продолжится день интерактивной программой для детей и взрослых «На Пушкинском на дворе» с участием творческих коллективов Большеболдинского района. В 12.00 на импровизированной сцене в роще Лучинник состоятся поэтические чтения, которые затем сменятся концертной программой с участием творческого коллектива Нижегородского колледжа культуры.

В зрительном зале НКЦ в 14.00 для юных зрителей будет представлен спектакль «Летучий корабль» по мотивам русских народных сказок в постановке Арзамасского драматического театра.

На протяжении всего праздника в Большом Болдине будет работать выставка-ярмарка мастеров народных промыслов и ремесленников и городок с детскими аттракционами (6+)