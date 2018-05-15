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Актеры, вокалисты и танцоры выступят с концертом в «Онежском» на Флотской
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Актеры, вокалисты и танцоры выступят с концертом в «Онежском» на Флотской 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Хореографический коллектив «Assemble» совместно с юными вокалистами и актерами представят 16 мая в Культурном центре «Онежский» на Флотской концертную программу #PROДВИЖЕНИЕ. Как сообщается на сайте КЦ, в программе мероприятия — арт-перформанс, мастер-классы, аквагрим и фотозона.
«В концерте примут участие актеры мастерской Скорика Московского экспериментального театра МГИК, юные артисты Школы вокала Дины Мигдал и Театра-студии «Окно». В холле культурного центра организована выставка художественных работ участников хореографического коллектива «Assemble»», — уточняется в сообщении.
Как отмечается на сайте, выставка продлится до 18 мая. Вход на мероприятие свободный. Всех желающих старше трех лет ждут к 18.00 в КЦ «Онежский» по адресу: ул. Флотская, д. 25. (то)
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