Актеры, вокалисты и танцоры выступят с концертом в «Онежском» на Флотской

Хореографический коллектив «Assemble» совместно с юными вокалистами и актерами представят 16 мая в Культурном центре «Онежский» на Флотской концертную программу #PROДВИЖЕНИЕ. Как сообщается на сайте КЦ, в программе мероприятия — арт-перформанс, мастер-классы, аквагрим и фотозона.

«В концерте примут участие актеры мастерской Скорика Московского экспериментального театра МГИК, юные артисты Школы вокала Дины Мигдал и Театра-студии «Окно». В холле культурного центра организована выставка художественных работ участников хореографического коллектива «Assemble»», — уточняется в сообщении.

Как отмечается на сайте, выставка продлится до 18 мая. Вход на мероприятие свободный. Всех желающих старше трех лет ждут к 18.00 в КЦ «Онежский» по адресу: ул. Флотская, д. 25. (то)