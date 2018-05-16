Окна в Россию. Шедевры семи поколений

Также в одном из залов представят мультимедийный спектакль «Шедевры без границ», где будут демонстрироваться известные полотна из Третьяковской галереи и ИРРИ под музыку известных советских и русских композиторов.

Основной мотив выставки — мотив окна, которое для отечественных художников прошлого столетия символизировало важнейшие перемены в стране: от революционного переворота до переезда в новые кварталы во время «хрущёвской оттепели» в 1980-х годах.

Выставка продлится до 12 августа.