Окна в Россию. Шедевры семи поколений 

Общее открытие состоится в Ночь музеев — 19 мая. Эта экспозиция в прошлом году путешествовала по России от Калининграда до Владивостока, где основные шедевры советской живописи смогли бесплатно увидеть более 100 тысяч селовек. На финальной выставке в столице представят более 60 полотен таких художников, как Александр Дейнека, Юрий Пименов, Игорь Грабарь, Пётр Кончаловский, Таир Салахов, Гелий Коржев, Сергей Герасимов, Александр Лабас и другие выдающихся художников XX века.
Также в одном из залов представят мультимедийный спектакль «Шедевры без границ», где будут демонстрироваться известные полотна из Третьяковской галереи и ИРРИ под музыку известных советских и русских композиторов.
Основной мотив выставки — мотив окна, которое для отечественных художников прошлого столетия символизировало важнейшие перемены в стране: от революционного переворота до переезда в новые кварталы во время «хрущёвской оттепели» в 1980-х годах.
Выставка продлится до 12 августа.