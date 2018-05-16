В Национальном театре народной музыки и песни «Золотое кольцо» в САО пройдет благотворительный концерт-фестиваль «Когда друзья вокруг»

17 мая при поддержке Префектуры северного округа и управы Тимирязевского района г. Москвы в Национальном театре народной музыки и песни «Золотое кольцо» в рамках проекта «Эстафета Надежды» пройдет концерт-фестиваль «Когда друзья вокруг».

В фойе театра будет представлен показ выставки: «ТРОГАТЕЛЬНАЯ ПАЛИТРА ЧУВСТВ И ОБРАЗОВ».

Показ тактильной экспозиции творческой мастерской писателя Вали Янко с участием молодых художников Ани Косьиной, Дианы Надеиной, Насти Юрковой и Нины Солнышкиной, а также слепоглухих детей из Сергиево-Посадского детского дома при содействии БФ «Национальный социальный фонд» и Фонда поддержки слепоглухих «Соединение».

Начало тактильной и отражающей представления о воображении слепоглухих людей выставке положено на IV Российском культурном форуме в Санкт-Петербурге 14-16 ноября 2017 года. На её основе предполагается дополнение экспозиции тактильными рельефными картинами слепоглухими детьми из дома-интерната, позволяющими сблизить общение и понимание мира слепоглухих и обычных людей с помощью тактильного выражения чувств и представлений образов для их взаимного распознания. После этого предполагается широкий показ экспозиции в России и за рубежом.

Основная цель экспозиции заключается в том, чтобы открыть мир слепоглухих особенных людей и объединить усилия общества для их творческого вовлечения в созидательный мир искусства.

Выставка предполагает обращение пристального внимания общества и государства на мир особенных слепоглухих людей и на их мироощущение отличное от обычного, а также на инициативу принятия закона о статусе лиц со слепоглухотой в Российской Федерации.

Организаторы мероприятия Хореографический коллектив «Solar Dance» ГБУДО г. Москвы ДШИ «Надежда» художественный руководитель Ровейн Евгения Анатольевна и Благотворительный фонд «Национальный Социальный Фонд»

Миссия проекта — создание необходимого «формата», нужных условий для выявления и реализации детских талантов, для развития творческих способностей детей-инвалидов совместно с обычными творческими коллективами, для их общения и совместного творческого процесса, укрепления между ними отношений дружбы и взаимопомощи. А, в конечном счете, для эффективной социальной интеграции и адаптации детей в среде нормально развивающихся сверстников, во взрослой жизни.

Наряду с творческими задачами, фестиваль призван помочь и в решении конкретных, прикладных вопросов. Не менее важна и внешняя задача проведения концерта-фестиваля: ещё и ещё раз привлечь внимание государства и общества к проблемам создания безбарьерной социальной и пространственной среды для детей-инвалидов, показать позитивный опыт тех, кто занят социокультурной реабилитацией таких детей и подростков, поддержать юные таланты с ограниченными возможностями здоровья.

Начало мероприятия в 18:00 17.05.2018 г. по адресу: Москва ул. Тимирязевская 17 Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо»